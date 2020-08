Podravka – Dunărea Brăila, scor 34-29, în meci amical disputant în Croaţia

Echipa de handbal feminin Podravka Koprivnica, la care joacă şi portarul naţionalei României, Iulia Dumanska, a învins formaţia Dunărea Brăila, scor 34-29 (19-15), în primul meci amical din cele trei programate în Croaţia, potrivit news.ro.

Podravka va evolua în sezonul 2020-2021 şi în Liga Campionilor, iar Dunărea Brăila va întâlni echipa norvegiană Tertnes Bergen în EHF European League.

Dunărea Brăila se pregăteşte în Croaţia în aceste zile, iar după primul amical, câştigat de Podravka, joi şi vineri sunt programate încă două dispute.

Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii de la Grupuri Infracționale Violente peste DORINȚA șefilor din Poliția Capitalei care în 2019 au pus interdicție polițiștilor

"A fost o perioadă destul de lungă de pauză, fără meciuri. Noi am jucat ultima partidă la sfârşitul lunii februarie. Fetele au început pregătirea fizică, au fost în cantonament, însă avem nevoie şi de amicale. Ne bucurăm că putem să facem aceste meciuri de nivel inalt. Podravka este o echipă puternică, cu meciuri an de an în competiţiile internaţionale, precum Liga Campionilor. Avem nevoie de meciuri de pregătire şi vrem să vedem nivelul echipei deoarece ne aşteaptă meciuri multe în campionat şi partida foarte dificilă cu Tertnes Bergen, în EHF European League", a declarat preşedintele HC Dunărea Braila, George Caranica.

Şi antrenorul echipei brăilene, Neven Hrupec, a vorbit despre perioada de pregătire din Croaţia.

"Având în vedere că este primul meci după o perioadă aşa de lungă pot spune că sunt mulţumit de evoluţia echipei, însă mai avem de muncă. Sunt meciuri de pregătire binevenite pentru a integra noile jucătoare în lot şi pentru a ne vedea nivelul. Din păcate nu avem lotul complet, Kanaval şi Premovic fiind în ţara lor pentru obţinerea vizelor, iar Dache şi Czeczi nu sunt recuperate 100% şi nu am vrut să riscăm o accidentare mai gravă. În aceste zile, în funcţie de evoluţia stării de sănătate vor putea fi folosite în unul din următoarele meciuri", a declarat Neven Hrupec.