Polemică de amploare în SUA: un polițist alb arestează un băiat de 8 ani, de culoare/ Video

O înregistrare video, care a devenit virală pe Internet, în care un poliţist este surprins ducând fără menajamente în maşină un băiat afroamerican în vârstă de opt ani, acuzat de faptul că a furat o pungă de chipsuri, în nordul New Yorkului, a provocat un val de condamnări pe reţele de socializare şi a declanşat o procedură internă în cadrul poliţiei, relatează AFP.

”Ca mamă, este sfâşietor să vezi acest video”, a condamnat miercuri guvernatoarea democrată a statului New York Kathy Hochul, la Syracuse, unde a avut loc incidentul şi unde se afla la o reuniune pe tema pandemiei covid-19, informează News.ro.

Înregistrarea video - vizualizată de peste cinci milioane de ori pe un cont de Twitter pe care a fost postată luni - surprinde un poliţist alb care ţine de braţe un copil care plânge, în prezenţa altor cel puţin doi agenţi.

Poliţistul ţine, de asemenea, o pungă albastră de chipsuri.

Presa scrie că acest copil are vârsta de opt ani, iar incidentul a avut loc în weekend.

”Ce faceţi?”, protestează bărbatul care a filmat incidentul.

”Ghiceşte”, îi răspunde poliţistul, în timp ce unul dintre colegii săi spune că acest copil este ”pe cale să fure”.

”El fură o pungă de chipsuri, iar voi îl trataţi ca pe un criminal (...). Dacă a furat chipsurile, le plătesc eu”, le spune acest martor.

Într-o declaraţie oficială, Poliţia din Syracuse a dat asigurări marţi că ”minorul suspectat de furt nu a fost încătuşat”, ci ”plasat în spatele unei unităţi de patrulare şi condus direct acasă”.

”Agenţii is-au întâlnit cu tatăl copilului şi nu s-a reţinut nicio acuzaţie”, anunţă poliţia, care a dat asigurări că incidentul este ”în curs de examinare”.

Înregistrarea video a provocat un val de condamnări pe reţele de socializare şi a reaprins acuzaţii recurente de rasism împotriva poliţiei americane.

”În loc să stea de vorbă cu el sau să gestioneze incidentul altfel, poliţiştii auales să agraveze lucrurile şi să aresteze un băiat mic evident îngrozit”, denunţă pe Twitter avocatul Ben Crump, specializat în apărarea familiilor victmelor violenţei poliţiei.

Guvernatoarea New Yorkului denunţă faptul că această înregistrare video este mai puţin surprinzătoare pentru afroamericani, pentru că ”ei sunt obişnuiţi să fie trataţi altfel de către poliţie şi de către alţii toată viaţa lor”.

”Acesta este motivul din cauza căruia trebuie să facem mai mult”, îndeamnă Kathy Hochul.

Syracuse (NY) police officers detained an 8-YEAR-OLD for allegedly stealing a bag of Doritos! Rather than talking to him or handling this incident in a different way, officers chose to escalate this incident and detain an obviously terrified young boy! How traumatizing is this?! pic.twitter.com/Nx8iD7gcdY