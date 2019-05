Polițista din Pașcani care s-a plâns de mașinile MAI, mesaj nou pe Facebook: 'Nu știam că după ce ieși de pe băncile școlii te lovești cu capul de un zid mare'

Polițista din Pașcani care s-a plâns de mașinile MAI are o nouă postare pe Facebook, în care scrie că, la depunerea jurământului, își imagina că va face parte dintr-o „Poliție sănătoasă, demnă și curajoasă”: „Nu știam că după ce ieși de pe băncile școlii te lovești cu capul de un zid mare”, potrivit Mediafax.

Polițista din Pașcani a scris, joi, pe pagina de Facebook că, după terminarea școlii s-a lovit de realitate, „realitatea crudă, în care o mână de infractori conduc România”.

Angajata MAI a devenit cunoscută după ce săptămâna trecută s-a plâns de mașinile cu care lucrează unii polițiști.

Andrada Voicu a susținut, într-o postare publicată joi pe Facebook, că a intrat în sistem în 2014 cu speranța că va contribui la schimbarea lumii în bine, dar a constatat că, în realitate, „polițiștii demni și onești sunt băgați în aceeași oală cu lichelele parșive și lașe”.

„Jurământ, 2014. Când am intrat în acest sistem, eram un copil naiv și credeam că voi fi un om care va contribui la schimbarea lumii în bine, câte puțin în fiecare zi. Îmi imaginam atunci că voi face parte dintr-o Poliție sănătoasă, demnă și curajoasă. Nu știam că de fapt, după ce ieși de pe băncile școlii, te lovești cu capul de un zid mare. Acela al realității. O realitate crudă, în care o mână de infractori conduc România. O realitate crudă în care te înconjori fără să vrei de oameni lași, ce fug de răspundere. O realitate în care polițiștii ar trebui să își facă treaba așa cum scrie în cărți. În cărțile de tactică politienească și comunicare profesională, pe care le-am citit 2 ani, în timpul școlii. O realitate în care polițiștii demni și onești sunt băgați în aceeași oală cu lichelele parșive și lașe cu care și nouă, celor tineri și naivi, ne este rușine. RUȘINE!”, a scris polițista pe rețeaua de socializare.

Ea a spus că instituțiile statului din România au ajuns „bătaia de joc a unor birjari semianalfabeți”.

„Rușine vouă, celor care ascundeți gunoiul sub preș și deși vă mor oamenii nevinovați, vă comportați ca și când nimic nu s-ar fi intamplat. Rușine pentru faptul că ne pleacă oamenii buni, pentru a munci în țări străine, pe câțiva franci în plus. Nu suntem demni de ei. Și nu vom fi niciodată. Rușine lașilor care aleg să fugă de adevăr și de răspundere. Rușine celor care deși văd relitatea asta urâtă, preferă să bage capul în pământ și să tacă mâlc. Probabil că din cauza asta am ajuns așa. Pentru că suntem lași. Iar niște lași nu pot decât să-și merite soarta”, a mai scris Andrada Voicu.

Aceasta a devenit cunoscută după ce, săptămâna trecută, a scris că autoturismele cu care sunt trimiși unii polițiști la evenimente sunt „mașinile morții”. Femeia spunea că vrea să-și trăiască viața decent, nu „cu frica de a urca într-o cocină cu pretenție de mașină”.

Polițista fusese implicată anul trecut într-un accident cu o mașină de serviciu și a scris că tatăl ei a murit după ce a auzit de accident.

În replică, IPJ Iași a anunțat că autospeciala în care era polițista în momentul accidentului corespundea din punct de vedere tehnic, iar de anul trecut și până în prezent au fost cumpărate aproximativ 40 de mașini noi.