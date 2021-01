Poli Timişoara l-a achiziţionat pe mijlocaşul Ionuţ Cioinac

Mijlocaşul Ionuţ Cioinac a semnat cu Politehnica Timişoara un contract valabil până în vară, cu opţiune de prelungire a înţelegerii pentru încă un sezon, a anunţat clubul din Liga II, potrivit news.ro.

Ionuţ Adrian Cioinac s-a născut pe 14 ianuarie 1991, la Craiova. A crescut la ŞF „Gică Popescu”, de unde a fost transferat la Dunărea Galaţi. A mai jucat de-a lungul carierei la Fortuna Poiana Câmpina, ASA Tg. Mureş, Dinamo, Farul Constanţa, Unirea Tărlungeni, Univ. Craiova II, Pandurii Tg. Jiu, ACSM Politehnica Iaşi, Petrolul Ploieşti şi Turris Turnu-Măgurele. Cu cea din urmă a fost aproape de promovare în sezonul trecut iar în prima parte a campionatului 2020-21 al Ligii 2 a marcat un gol în zece apariţii pentru teleormăneni.

Mijlocaş central defensiv de meserie, Cioinac poate evolua şi în centrul apărării. Are şi o vastă experienţă la nivelul Ligii I, unde a înregistrat 77 de apariţii, majoritatea în tricoul Politehnicii Iaşi, formaţie pentru care a şi marcat de două ori la nivelul primului eşalon.

"Mă bucur că am ajuns la o echipă de tradiţie. Îmi doresc să pun umărul la readucerea Politehnicii în Liga I. Sincer să fiu, când am fost sunat nu m-am gândit decât la faptul că echipa vrea promovarea, este pe un loc bun în clasament şi avem şanse bune să ne îndeplinim obiectivul. Am avut şi alte oferte din eşalonul secund, dar am ales Politehnica pentru motivele pe care le-am precizat… Sper să realizez lucruri frumoase la Timişoara”, a declarat Ionuţ Adrian Cioinac.