Poliţia din Oman dă noi detalii despre MOARTEA DJ-ului Avicii

În cazul morţii lui Avicii, Poliţia din Oman a exclus orice circumstanţe suspecte în cazul morţii DJ-ului suedez, informează BBC.

DJ-ul suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit vineri, la vârsta de 28 de ani, potrivit unui anunţ făcut de agentul lui. El a fost găsit mort în Muscat, Oman, în după-amiaza zilei de vineri. O cauză a morţii nu a fost dezvăluită, scrie news.ro.

"Două analize post mortem au fost făcute", a anunţat Poliţia din Oman, confirmând că nu există "suspiciuni criminale".

Avicii s-a aflat cu o zi înainte de deces în vacanţă, în Oman. Familia sa care s-a întors în ţară pentru a transporta trupul neînsufleţit în Suedia.

Sute de fani s-au adunat în centrul oraşului Stockholm în weekend pentru a-l onora pe DJ. Vânzările digitale ale pieselor semnate de Avicii au crescut, vineri, în Statele Unite, cu 6.000%.

Clopotele bisericilor din Olanda au reprodus unele dintre cele mai de succes piese ale sale.

În 2016, el a anunţat că va renunţa la show-uri, iar în luna august a aceluiaşi an l-a susţinut pe ultimul, în Ibiza.

Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării de sănătate.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).

