Poliția din Ucraina a găsit o cameră de tortură a rușilor: este plin de dinți extrași cu forța/ Video

Poliţia ucraineană a afirmat, marţi, că a descoperit o "cameră de tortură" în oraşul Pisky-Radkivski, care a fost ocupat de Rusia, în estul regiunii Harkov, transmite CNN.

Investigators found a torture room in Pisky-Radkivski village, Kharkiv region.



Tortures such as being buried alive and putting a burning rug into a gas mask were reported.



A box with torn out teeth implants was also found.



????: Serhii Bolvinov, head Investigator, Kharkiv Police pic.twitter.com/tTXQ4egR7g