Politicienii locali din ALDE, FDGR şi PLUS afirmă că au ajutat spitalele din județul Sibiu, în timpul pandemiei

Politicienii locali din ALDE, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) şi PLUS, au declarat, miercuri, că au ajutat financiar şi prin donarea de echipamente spitalele din judeţul Sibiu, în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit unor comunicate de presă remise AGERPRES.

ALDE Sibiu a anunţat că a donat 500 de măşti de protecţie cadrelor medicale din spitalul orăşenesc şi de la Ambulanţa din Agnita, potrivit agerpres.ro.

"Măştile au fost achiziţionate cu sprijinul mai multor întreprinzători privaţi care sunt membri ALDE. Am ales să facem această donaţie către serviciile medicale din Agnita pentru că exista nevoie. Ne-am bucurat nespus de reacţia sinceră a cadrelor medicale şi vreau să le transmit pe această cale că le mulţumim pentru tot ceea ce fac şi mă bucur că am reuşit să contribuim la protecţia lor, mai ales că Sibiul se confruntă cu un număr destul de mare de cadre medicale infectate cu noul virus", a declarat, miercuri, preşedintele ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu.

Consilierii locali şi judeţeni ai FDGR au donat peste 21.000 de lei, bani cu care a fost cumpărat un aparat de dezinfecţie a aerului cu ultraviolete, care a fost instalat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, singurul unde sunt trataţi pacienţii adulţi cu COVID-19 din judeţ.

"Am făcut această donaţie, după ce am întrebat conducerea SCJU de ce au nevoie mai urgent. Ne bucurăm că am putut fi de ajutor şi sper să fie cât mai folositoare", a declarat preşedintele FDGR, Paul-Jurgen Porr.

Şi cei din PLUS Sibiu au donat cadrelor medicale de la Ambulanţă un tunel de decontaminare şi o cabină pentru dezinfecţie, la Spitalul Militar.

"În ceea ce priveşte numărul de persoane confirmate în urma testării SARS CoV-2, în judeţul Sibiu sunt 282 de persoane confirmate pozitiv (dintre care 264 adulţi şi 18 copii) şi 959 de persoane confirmate negativ. Până la data curentă au fost declarate vindecate şi externate 81 de persoane, iar 18 persoane au decedat, din rândul celor confirmate pozitiv", potrivit unui comunicat de presă remis miercuri, de către Prefectura Sibiu.