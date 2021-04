Polițiștii canadieni sunt alungați dintr-o biserică deoarece vor să impună purtarea măștii (VIDEO)

Un videoclip a surprins momentul în care un pastor canadian alungă polițiștii care încercau să aplice obligația de a purta mască în biserica sa, în timpul slujbei de Paște. Incidentul s-a desfășurat sâmbătă la o biserică din orașul Calgary, în Alberta, Canada, păstorită de Artur Pawlowski.

Videoclipul arată mai mulți ofițeri de poliție care asistă un oficial de sănătate publică în interiorul bisericii, în timp ce Pawlowski țipă la ei să iasă din biserica sa. „Plecați imediat de pe această proprietate! Nu vreau să aud nimic!” strigă Pawlowski.

„Până când veți obține un mandat!”, a continuat să strige. „Ieși imediat și nu te mai întoarce! Nu vreau să vorbesc cu tine, nici măcar un cuvânt!”. Pawlowski îi forțează pe oficiali să plece și îi acuză de intimidare, scrie smartradio.ro.

„Sa nu vă mai întoarceți, psihopaților naziști! Oamenii răi, necredincioși! Vor să intimideze oamenii dintr-o biserică, în timpul Paștelui!”, spune el. „Fasciști, comuniști, naziști, Gestapo!”.

Videoclipul a devenit rapid viral pe Twitter, cu milioane de vizualizări.

„Îngrijorarea a fost că persoanele prezente nu respectă ordinele guvernamentale de sănătate publică pentru combaterea Covid, care sunt în vigoare pentru a asigura siguranța tuturor. Organizatorul adunării nu a cooperat cu inspectorul de sănătate publică și a ridicat în mod repetat vocea, cerând tuturor să părăsească sediul, lucru pe care l-au făcut la aproximativ un minut după intrare și într-o manieră pașnică”, se arată în comunicat.

„Înțelegem că pandemia a provocat mari perturbări tuturor, privind viața profesională și personală. Nu dorim să perturbăm sărbătorile, evenimentele religioase sau spirituale ale cuiva, totuși trebuie să sprijinim agențiile partenere atunci când suntem chemați pentru a ne asigura că toată lumea poate sărbători în siguranță”.

Poliția a indicat că nu au fost aplicate amenzi la momentul respectiv, dar că are în vedere „activitatea ulterioară de executare”.

Autoritățile au spus că a fost vorba de „un singur ofițer în uniformă, de la Departamentul de Poliție din Calgary, care a participat la un apel pentru a ajuta agențiile partenere la o adunare religioasă”.

Mulți s-au întrebat dacă cineva din serviciul de presă al poliției a urmărit chiar videoclipul, acuzându-i că „mint”.

Pastorul conservator are sediul în Calgary, Alta, și este cunoscut pentru predicile sale împotriva legii avorturilor, drepturilor homosexualilor și restricțiilor Covid-19.

BREAKING: A Polish pastor just threw out the police who tried to shut down his church in Calgary https://t.co/QjoNx1W47y