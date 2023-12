Polițiștii din Ruginoasa le-au recomandat localnicilor să se manifeste paşnic în ziua care 'delenii' şi 'vălenii' din comună se confruntă cu ciomege

Poliţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii Iaşi şi Postului de Poliţie Ruginoasa le-au recomandat localnicilor să se manifeste paşnic în data de 31 decembrie, zi în care "delenii" şi "vălenii" din comună se confruntă cu ciomege conform unei vechi tradiţii, conform Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, Adina Ciobanu, a declarat că pentru ca toţi cetăţenii din Ruginoasa să se bucure în linişte de sărbătorile de sfârşit de an, cetele de combatanţi care iau parte la celebra "Bătălie de la Ruginoasa" se manifeste paşnic în cadrul acestui obicei străbun.

"A fost reamintit că reprezintă infracţiuni, care pot fi pedepsite cu închisoarea, fapte precum tulburarea ordinii şi liniştii publice; portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (ex.: bâte, securi, cuţit, box şi alte obiecte contondente); vătămarea corporală; distrugerea; împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice. Au fost transmise informaţii despre regimul legal de comercializare, utilizare şi deţinere a materialelor pirotehnice, categoriile de materiale pirotehnice pe care le pot folosi şi în ce condiţii pentru a nu încălca prevederile Legii nr. 126/1995 şi pentru a nu deveni victime ale accidentelor", a declarat sursa citată.

Aceeaşi sursă menţionează că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi respectă obiceiurile locului, "însă manifestările prilejuite nu justifică încălcarea legii"."Informăm participanţii că vor fi luate măsurile prevăzute de lege împotriva celor care vor încălca normele contravenţionale sau penale", transmit reprezentanţii IPJ Iaşi.Reamintim că bătălia dintre "delenii" şi "vălenii" din localitatea ieşeană Ruginoasa reprezintă un ritual specific ultimei zile din an. Localnicii spun că această tradiţie este transmisă de la o generaţie la alta de mai bine de 2.000 de ani.Bătrânii satului spun că această bătălie reprezintă nu doar confruntarea dintre tinerii de pe Dealul şi cei din Valea satului, ci confruntarea dintre relele vechiului an şi bunăstarea aşteptată de fiecare membru al comunităţii să o obţină în noul an.Pregătirile mascaţilor, de fapt "delenii" şi "vălenii", încep cu câteva zile înainte de sfârşitul anului pentru ca membrii fiecărei tabere se întâlnesc pentru a stabili propriile strategii de luptă."În dimineaţa ultimei zile din an se bate Valea cu Dealul", spun localnicii. Adică, încă de dinainte de a se lumina de ziuă, tinerii de pe Deal şi cei din Vale se adună, se îmbracă şi îşi pun măşti hidoase confecţionate manual, se înarmează cu ciomege şi îşi dispută supremaţia în sat bătându-se sub privirile spectatorilor.Conform tradiţiei, după bătălie învingătorii sărbătoresc bătând cu măciucile în pământ, gonindu-i pe învinşi, îşi schimbă măştile hâde cu frumoase comanacuri şi petrec în mijlocul satului alături de ''urşi'', ''capre'', ''cerbi'', ''păuni'', ''ţigani'', ''mirese'' sau ''irozi''.Au fost ani în care tradiţionala bătaie a degenerat în adevărate bătălii sângeroase. Ascunşi sub măştile confecţionate din piei de animale, şi moştenite de la o generaţie la alta, unii tineri şi-au lovit cu agresivitate rivalii. dar s-a întâmplat ca printre cei loviţi să fie şi persoane care priveau bătălia de pe margine.În 2011, câţiva combatanţi au ajuns la spital din cauza capetelor sparte, picioarelor şi mâinilor rupte sau rănilor adânci, un tânăr în vârstă de 17 ani a rămas paralizat, iar un altul a murit. De aceea, Bătălia de la Ruginoasa se desfăşoară sub stricta supraveghere a forţelor de ordine a mai multor structuri ale MAI, fiind astfel transformată mai mult într-o bătaie simbolică.