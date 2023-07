Poliţiştii i-au informat pe şoferi cu privire la introducerea pedepsei cu închisoarea pentru accidente mortale

Poliţiştii rutieri din judeţul Sălaj au desfăşurat, miercuri, o campanie de informare în rândul conducătorilor auto din municipiul Zalău, cu privire la modificările legislaţiei rutiere în privinţa introducerii pedepsei de închisoare cu executare pentru şoferii băuţi, drogaţi sau fără permis care provoacă accidente mortale, potrivit Agerpres.

"Scopul activităţii a fost informarea conducătorilor auto cu privire la modificările Codului Penal prin Legea nr. 213/2023, modificări ce privesc conducătorii auto care comit un accident rutier soldat cu pierderi de vieţi, în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a drogurilor sau fără a deţine permis de conducere. condamnaţi la închisoare cu executare. Legea are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu poată fi dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", se arată, miercuri, într-o informare de presă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.

Potrivit sursei citate, posibilitatea suspendării executării pedepsei cu închisoarea va fi eliminată, începând din 13 iulie, în cazul celor care, deşi au consumat alcool sau droguri ori nu deţin permis de conducere, s-au urcat la volan şi au produs un accident mortal.

"Totodată, cu această ocazie, poliţiştii de prevenire sălăjeni le-au prezentat conducătorilor auto importanţa comportamentului preventiv în trafic, esenţial în prevenirea implicării în accidente de circulaţie, care pot avea urmări dintre cele mai grave, le-au oferit recomandări cu privire la prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicaţi conducătorii de motociclete sau mopede, având în vedere că, odată cu încălzirea vremii, prezenţa acestora în trafic va fi constantă, precum şi prezentarea principalele modalităţi prin care pot evita să devină victima unor furturi din auto, indiferent dacă se află sau nu în concediu", se mai arată în informarea menţionată.

Poliţiştii sălăjeni vor desfăşura astfel de acţiuni şi în perioada următoare, pentru informarea tuturor participanţilor la trafic cu privire la noile modificări legislative.