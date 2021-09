Pompierii eroi decedați în atentatele de la 11 septembrie, onorați la baza militară din Guantanamo

Familii ale victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001 din SUA au salutat sâmbătă eroii morţi în acele atentate, în timpul unei ceremonii la baza militară din Guantanamo, unde este deţinut "creierul" autoproclamat şi încă necondamnat al atacurilor care s-au soldat cu circa 3.000 de morţi în urmă cu 20 de ani, informează AFP, potrivit Agerpres.

"La această bază navală, mai mult ca oriunde în lume, ne amintim în fiecare zi" de acele atentate, a declarat comandantul bazei din Guantanamo, căpitanul Samuel White, în timpul unei slujbe religioase la capelă.



Tocmai la această bază, situată la sud de Cuba în Marea Caraibelor, este deţinut Khalid Sheikh Mohammed, care s-a lăudat că a gândit şi organizat acele atentate, cele mai sângeroase din istorie.



El se află de 15 ani într-o celulă a închisorii ultrasecurizate din Guantanamo, împreună cu alţi patru co-deţinuţi, care sunt judecaţi de un tribunal militar excepţional.



Cei cinci, acuzaţi de "crime" şi "acte teroriste", riscă pedeapsa cu moartea.



Audierile, întrerupte de pandemia de COVID-19, au reînceput săptămâna aceasta, în prezenţa familiilor victimelor, printre care şi sora pompierului Billy Burke, care a murit la World Trade Center în New York, în timp ce evacua oameni din turnurile gemene. "În una dintre cele mai negre zile din istoria noastră, am văzut de asemenea cel mai bun din umanitate", a declarat Elizabeth Berry.



Camioane cu pompieri erau parcate la intrarea în capelă, pentru a-i onora pe cei 343 de colegi ai lor de la New York, care au murit pe 11 septembrie 2001. În interiorul capelei, uniforme şi obiecte găsite printre ruine au fost plasate pe o masă.