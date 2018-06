Ponta anunță 'decisiva' pentru Guvernul Dăncilă: 'O să avem timp mai mult și șanse mai mari. Orban să ne încurce mai puțin'

Fondatorul Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că moțiunea de cenzură va eșua. Ponta spune că în toamnă el va încerca să dea jos Guvernul, pentru a forma un Cabinet susţinut tot de parlamentari PSD şi ALDE. ”În toamnă trebuie să ne pregătim mai bine şi trebuie ca domnul Orban să ne încurce mai puţin”, afirmă fostul premier.

"Sper ca noi în toamnă să ne pregătim mai bine să construim o alternativă și președinția din ian 2019 să ne prindă cu un alt Guvern. Asta până la urmă e problema lor (eșecul moțiunii de cenzură - n.r). Eu constant, pentru că nu fac parte din PNL. Eu am spus că eu și colegii mei nu vom vota un Guvern condus de Orban, dar erau vorba de foști colegi de la PSD-ALDE, care au spus că nu ne zice să votăm un guvern PNL. Modul de abordare a fost total greșit. Mă refer la o discuție mult mai serioasă și mult mai bine pregătită cu parlamentarii PSD, minirități, să sprijine un alt guvern, din care să nu excluzi social-democrații, pentru că nu se poate. Eu am discutat cu toți liderii politici, nu am încercat eu să rup această coaliție, pentru că nu eram PNL. Din punctul meu de vedere, să schimbi Guvernul domnului Dragnea cu cel am domnului Orban e ceva nefezabil. Dar în toamnă o să avem timp mai mult și șanse mai mari să pregătim o alternative, dar din care să facă parte social-democrați și liberali democrați", a declarat fostul premier, Victor Ponta, la Parlament, în timp ce în plen era citit textul moțiunii de cenzură, conform Mediafax.

Victor Ponta face anunțul în timpul moțiunii de cenzură - 'Ne este imposibil să susținem acest Guvern'

Acesta a adăugat că nu a avut nicio discuție în ultimele zile cu liderul PNL, Ludovic Orban, în vederea unor negocieri în marja moțiunii de cenzură.

"Nu sunt susținător al PNL. Singurul lider de partid cu care nu m-am văzut a fost domnul Orban, în această perioadă. Nu am vrut să-l sacrifice pe domnul Cîmpeanu, ci să arătăm că avem o soluție rațională, de bun simț și sigur când în propui pe șeful rectorilor din România, e clar o alternativă mai bună decât doamna Dăncilă. Eu cred că în 2019 este nevoie de un guvern politic, nu tehnocrați, sprijinit de cât mai multe forțe politice, care să înțeleagă că dacă există un Guvern bun, vor fi recompensați de electorat în 2020", a completat Ponta.

Victor Ponta a ţinut să precizeze că ultima dată când a vorbit cu preşedintele Klaus Iohannis a fost la CSAT în 2015.

”Noi oferim soluţii, că azi când vorbim nu avem sprijinul pentru această soluţie, asta înseamnă că în toamnă trebuie să ne pregătim mai bine şi trebuie ca domnul Orban să ne încurce mai puţin”, a mai spus fostul premier.

Ponta a afirmat că în 2019 e nevoie de un guvern politic, nu de un guvern de tehnocraţi, sprijinit de cât mai multe forţe politice.