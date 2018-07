Ponta, avertisment DUR în plină dezbatere în Parlament: 'E în contradicție cu negocierile pe care le-am avut cu UE. O nouă greșeală care ne va costa în viitor'

Camera Deputaților va vota, joi, decizional, proiectul de lege privind Codul administrativ, care prevede, printre altele, eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minorităţilor naţionale în administrația locală, dar și instituirea de pensii speciale pentru aleşilor locali. În acest context, liderul PRO România Victor Ponta avertizează că acest Cod, pe lângă unele prevederi pozitive, introduce o centralizare și politizare excesivă a administrației publice și va duce la blocarea fondurilor europene nerambursabile.

„Azi s-a introdus pe ordinea de zi la vot in Camera Deputatilor ( tot pe repede inainte si tot cu o graba absolut aberanta) proiectul de lege privind Codul Administrativ!

Pe langa unele prevederi pozitive acest Cod introduce insa o centralizare si politizare excesiva a administratiei publice si duce la blocarea fondurilor europene nerambursabile alocate Romaniei in 2014 prin POCA ( tocmai pentru modernizarea adminstrativa) !

Noi , cei din #ProRomania , ne facem datoria sa prezentam un aspect extrem de tehnic ( dar esential) si care ne va face sa pierdem fonduri europene si oportunitatea de a moderniza administratia publica din Romania ! Modernizarea si eficientizarea Administratiei Publice sunt obiective majore pentru #ProRomania si o necesitate pentru dezvoltarea Romaniei !

In loc de descentralizare se are în vedere o mai mare centralizare a administrației publice și o politizare la niveluri de conducere din județe, atât la prefect și subprefect (care devin demnitari publici în loc de înalți funcționari publici) dar și la conducătorii instituțiilor deconcentrate (care devin demnitari cu rang de subsecretar de stat în loc de funcționari publici, sau contractuali, dupa caz).

Aceasta decizie este in contradictie cu negocierile pe care le-am avut in 2014 cu Uniunea Europeana ( ce ironie - negocieri excelent conduse atunci de Ministrul Fondurilor Europene - Eugen Teodorovici) / atunci am solicitat si obtinut fonduri nerambursabile din POCA ( Programul Operational pentru Capacitate Adminstrativa ) - aceste fonduri vor fi suspendate ca si programe din Programul Operational Regional! (...) O noua greseala care ne va costa in viitor.”, scrie Ponta.