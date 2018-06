Ponta îi sugerează lui Dragnea să convoace un referendum: 'Acum chiar avem o problemă de siguranţă naţională!'

Victor Ponta reacţionează după ce președintele PSD a lansat acuzaţii extrem de grave la adresa partenerilor strategici ai României - NATO şi Uniunea Europeană, despre care a spus că „au încurajat şi au finanţat” aşa-numitul „stat paralel”. Fostul premier afirmă că Dragnea este într-un "drum paranoic către o dictatură oligarhică", iar dacă este de părere că românii nu mai vor în NATO şi UE ar trebui să organizeze un referendum pe această temă.

"Eu sunt convins ca NATO a adus Romaniei protectie si siguranta (de altfel am fost primiti in NATO cand Adrian Nastase si PSD se aflau la guvernare) / sunt de asemenea convins ca Uniunea Europeana a adus Romaniei dezvoltare, prosperitate si apartenenta la o familie de valori (am intrat in UE cand Premier era Calin Tariceanu)!

Faptul ca acum Liviu Dragnea ataca NATO si UE in drumul sau paranoic catre dictatura oligarhica este impotriva convingerilor majoritatii membrilor si votantilor PSD sau ALDE ! Ca sa nu mai amintesc ca tot Dragnea a impus Guvernului sa semneze contracte de achizitii militare de peste 6 miliarde de dolari ca sa faca el o poza cu Trump- si acum e suparat ca nu a iesit poza!

#ProRomania va sustine intarirea rolului si activitatii noastre in cadrul UE si al NATO / iar daca Dragnea crede altfel, ar trebui sa convoace un referendum pe aceasta tema ca sa afle opinia romanilor.

Faptul ca pentru acest atac la NATO si UE Dragnea este laudat de publicatia ruseasca Sputnik arata cui serveste de fapt si cine este in spatele lui! Ma intreb daca vom afla cu ce reprezentanti ai Rusiei se intalneste Dragnea cu ocazia vizitelor sale frecvente la Tel Aviv?

Cred ca populismul si extremismul de tip Hugo Chavez promovat in ultimele zile in mod deschis de Dragnea ne va costa enorm pe toti cei care mai vrem sa traim in Romania ( si ii va convinge pe multi altii sa plece definitiv din tara noastra)!

Acum chiar avem o problema de siguranta nationala!", scrie Ponta pe Facebook.

