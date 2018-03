Ponta s-a dezlănțuit la adresa lui Dragnea: Răspândești povești sordide cu sexagenari îndrăgostiți de adolescente

Fostul premier Victor Ponta lansează marți un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, după ce rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a urcat în luna februarie la 4,72%, cel mai înalt nivel din iunie 2013. Liviu Dragnea este acuzat că face propagandă la televizor pentru a ascunde incompetența și minciunile din actul de guvernare.

„Acum trebuie sa ne intoarcem la viata si problemele adevarate ale oamenilor!

Pentru ca incompetenta si minciunile din actul de guvernare nu pot sa fie acoperite indiferent cata propaganda faci la televizor, cate Congrese staliniste organizezi si cate povesti sordide cu sexagenari indragostiti de adolescente raspandesti in presa!

Problema economica din ce in ce mai acuta este dublata de cresterile catastrofale de cheltuieli bugetare ( in 2017 minus 5 miliarde euro - in 2018 deja mai rau) , de miliardele de euro pierdute pierdute prin importurile suplimentare ( in 2017 13 miliarde de euro diferenta- in 2018 deja mai rau) , anihilarea investitiilor publice , absorbtie de fonduri europene sub 5% dupa 4 ani din noul exercitiu financiar , dezastrul din sanatate , haosul din sanatate .....ah - si cum ne tot organizam sa sarbatorim Centenarul pana trece anul 2018 de tot!

