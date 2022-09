Popa (ANCOM):Dacă s-ar aloca tot spectrul, la bugetul de stat ar veni 692 milioane de euro de la licitaţia 5G

Nu se poate face smart city, nu se poate face digitalizare dacă nu avem infrastructură performantă şi sănătos construită. Benzile pe care noi le scoatem la licitaţie sunt pretabile pentru dezvoltarea 5G. Sunt benzi alocate, propuse spre alocare, atât benzile joase de 700 MHz, unde se poate asigura o acoperire mai mare, cât şi benzi de 3,5 MHz unde capacitatea îşi spune cuvântul. La începutul acestei săptămâni, am publicat caietul de sarcini pentru licitaţie, iar până pe 27 octombrie se pot depune ofertele pentru licitarea spectrului. După 8 noiembrie vedem dacă e concurenţă pe anumite benzi să facem procedura de licitaţie, efectiv pe fiecare bloc de frecvenţe. Scoatem la licitaţie o cantitate de 555 MHz, în 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3,5 MHz. Considerăm că spectrul pe care îl scoatem este suficient pentru ca fiecare operator să-şi ia ce are nevoie pentru strategia pe care o are pentru dezvoltarea reţelei respective. Ca buget, dacă s-ar aloca tot spectrul, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată la vreo licitaţie, la preţul minim pe bloc de frecvenţe, suma ar fi de 692 de milioane de euro, bani care vin la bugetul de stat. De exemplu, banda de 2600 scoasă acum la licitaţie este rest de bandă din licitaţiile anterioare. Licenţele sunt alocate pe 22 de ani - cele de 3,5 MHz, care intră în vigoare în 2026, şi pe 25 de ani", a spus Popa, într-o conferinţă de specialitate, organizată joi.Acesta a adăugat că drumul până la publicarea caietului de sarcini pentru 5G a fost unul anevoios, fiind necesare anumite etape de parcurs."Suntem în încrezători, suntem în linie dreaptă. Din păcate, drumul a fost destul de anevoios, pentru că, în primul rând, a trebuit să transpunem Memorandumul României cu partenerul strategic SUA, în care trebuia să punctăm anumite elemente de securitate. Ulterior, a trebuit să transpunem Codul Comunicaţiilor în legislaţia primară şi am avut foarte multe dezbateri. Nu în ultimul rând, săptămâna trecută s-a aprobat în şedinţa de Guvern Hotărârea care ne dă cale liberă pentru alocarea spectrului necesar", a menţionat oficialul.ANCOM a publicat, în data de 19 septembrie 2022, Caietul de sarcini privind licitaţia pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz.Documentul este disponibil pe site-ul Autorităţii, iar termenul-limită pentru depunerea candidaturilor şi a ofertelor iniţiale este 27 octombrie 2022, ora 17:00.Dezvoltarea oraşelor inteligente şi orientarea tehnologiilor durabile către locuitori se află printre subiectele analizate, joi, în cadrul evenimentului Smart Transformation Forum.