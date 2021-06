Porsche Finance Group lansează Abonamentul auto, compania oferind astfel clienţilor de pe segmentul mobilităţii individuale acces la ultimele tendinţe din economia digitală, centrată pe experienţa de utilizare a maşinii ca alternativă la achiziţie.

Conform unui comunicat, abonamentele auto pot fi contractate exclusiv online, pe www.porschebank.shop, pe o perioadă minimă de trei luni şi includ opţiunea de prelungire automată. Abonamentul nu presupune plata unui avans, iar valoarea lunară acoperă costurile asociate utilizării maşinii, mai puţin carburantul, conform agerpres.

Abonamentul asigură accesul simplu la maşina potrivită, la momentul potrivit şi se adresează persoanelor care nu doresc să deţină o singură maşină pentru perioade lungi de timp, ci vor să păstreze flexibilitatea în opţiunile de mobilitate. Serviciul este destinat persoanelor cu nevoi de mobilitate diferite în timp, celor care doresc testarea unui model pe perioade mai lungi, anterior unei eventuale achiziţii, cât şi celor care vor să testeze ultimele tehnologii din domeniu. Astfel, un client poate conduce până la patru maşini diferite în decursul unui an. În prezent, oferta include autoturisme ready to drive, mărci şi modele diverse, aparţinând concernului Volkswagen şi distribuite local prin intermediul reţelei Porsche România."Abonamentul auto răspunde unui stil de viaţă modern, definit prin flexibilitate şi mobilitate. Clienţii au acces acum la o paletă completă de servicii, putând opta pentru finanţare clasică sau produse destinate utilizării maşinii, pentru intervale de câteva luni sau mai mulţi ani, în funcţie de nevoile şi preferinţele fiecăruia. Împreună cu Porsche România, am configurat o ofertă variată de modele auto performante, inclusiv maşini electrice, care să ofere beneficiarilor o experienţă de condus memorabilă", a declarat David Gedlicka, CEO al Porsche Finance Group România.Abonamentul auto se adresează persoanelor fizice, PFA şi juridice şi poate fi accesat chiar şi pentru călătorii în afara ţării. Contractarea abonamentului este simplă şi intuitivă. Odată selectată maşina şi durata abonamentului, se realizează verificarea datelor financiare, identificarea la distanţă şi semnarea electronică a contractului. După plata unei taxe de garanţie online, maşina ajunge la utilizator în câteva zile de la rezervare.Costul abonamentului depinde de modelul ales şi de perioada contractată (3, 6 sau 12 luni) şi acoperă toate serviciile conexe utilizării maşinii: chirie, mentenanţă, asigurări RCA & CASCO, asistenţă rutieră, maşină la schimb, rovinietă şi management anvelope.Porsche Finance Group este furnizorul de soluţii complete şi eficiente de mobilitate pentru clienţii mărcilor concernului Volkswagen: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Porsche, MAN şi Das Weltauto. Grupul este prezent pe piaţa românească din 1999 şi include cinci companii: Porsche Leasing, Porsche Bank, Porsche Broker de Asigurare, Porsche Mobility şi Porsche Asigurări.