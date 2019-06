Portarul Cătălin Straton a semnat cu Dinamo

28 de meciuri a apărat Straton la Dunărea Călăraşi, sezonul trecut, fiind unul dintre cei mai buni portari ai campionatului intern, conform statisticilor LPF.

125 de partide are Straton în Liga 1 pentru Rapid Bucureşti, FC Vaslui, CS U Craiova, ACS Poli Timişoara şi Dunărea Călăraşi.

30 de ani va împlini Straton peste câteva luni, pe 9 octombrie. A debutat în urmă cu 10 ani în prima divizie a fotbalului românesc, pe 30 iulie 2009, în meciul Rapid Bucureşti vs Politehnica Iaşi 4-1.

2 jocuri în cupele europene are Straton în carieră: PSV Eindhoven vs Rapid Bucureşti 2-1 şi Inter Milano vs FC Vaslui 2-2, ambele în Europa League.