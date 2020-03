Portarul dorit de Gigi Becali, Cosmin Vîtcă, ia în calcul o revenire în poarta FCSB-ului

Gigi Becali şi-l doreşte pe Cosmin Vâtcă la FCSB, după ce Cristian Bălgrădean a semnat cu CFR Cluj. Portarul, liber de contract, spune că ia în considerare oferta, anunță MEDIAFAX.

Vâtcă susţine că există un interes în privinţa sa din partea FCSB-ului şi ia în considerare opţiunea de a reveni în poarta roş-albaştrilor. Jucătorul spune că are o datorie morală faţă de patronul Gigi Becali.

„Am auzit şi eu ceva de un interes, dar nu am vorbit încă cu nimeni. O să mă gândesc foarte bine zilele acestea şi voi lua o decizie. În fotbal se poate orice. Dacă mă gândesc bine am o datorie morală faţă de Gigi Becali, care a dat bani pe mine, când m-a luat de la Oţelul şi am plecat gratis”, a declarat Cosmin Vâtcă, citat de ProSport.

În cariera sa, Cosmin Vâtcă a mai evoluat pentru formaţii precum Bihor Oradea, Oţelul Galaţi, Steaua Bucureşti, Gaz Metan Mediaş, Rapid Bucureşti, FC Viitorul, CFR Cluj şi FC Voluntari.

