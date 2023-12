Portarul german ter Stegen (FC Barcelona) ar putea fi operat la spate

Portarul Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) ar putea fi supus unei intervenţii chirurgicale la spate, care i-ar putea afecta şansele de a fi titularul postului la naţionala de fotbal a Germaniei la EURO 2024, transmite DPA.

Ter Stegen, 31 ani, a ratat în ultima perioadă mai multe meciuri la echipa de club şi naţională din cauza problemelor la spate, potrivit Agerpers.

Cotidianul El Mundo Deportivo scrie că oficialii clubului FC Barcelona şi medicii se vor întâlni luni pentru a decide care sunt paşii următori.

''Nimic nu s-a decis încă, dar e timpul de a considera alte opţiuni având în vedere că tratamentul conservator nu aduce rezultatele aşteptate'', scrie, la rândul său, cotidianul catalan Sport.Antrenorul Xavi Hernandez a recunoscut că există o incertitudine în privinţa lui ter Stegen, duminică, după meciul câştigat cu Atletico Madrid (1-0).''Marc are nişte dureri la spate şi vom vedea cum vor trece săptămânile următoare. El are aceste dureri de care nu a reuşit să scape, însă vom vedea'', a comentat tehnicianul.Tânărul goalkeeper Inaki Pena a suplinit absenţa lui ter Stegen la ultimele meciuri ale campioanei Spaniei.La naţionala Germaniei, ter Stegen a fost prima alegere în acest an după ce titularul Manuel Neuer şi-a rupt piciorul în decembrie anul trecut şi nu a revenit decât în octombrie. Cei doi vor lupta pentru postul de titular la EURO 2024, turneu care va avea loc Germania, dar Neuer a avut acest rol la toate turneele finale începând din 2010.Neuer (Bayern Munchen) este aşteptat să revină la naţională pentru meciurile amicale din luna martie, în care Germania va înfrunta Franţa şi Olanda.