Portarul italian Gianuigi Buffon de la Juventus Torino a fost contactat de clubul Flamengo Rio de Janeiro

Portarul italian Gianuigi Buffon, care se va despărţi la finalul acestui sezon de echipa de fotbal Juventus Torino, a anunţat că a fost contactat de clubul Flamengo Rio de Janeiro, care i-a propus să vină să joace în Brazilia.

"Am primit un telefon de la Flamengo, însă cred că voi rămâne mai aproape de casă", a declarat Buffon pentru TNT Brasil.

Chiar dacă are o vârstă la care majoritatea fotbaliştilor au agăţat deja de mult ghetele în cui, celebrul goalkeeper italian nu are de gând să se oprească, iar printre opţiune care au fost menţionate de presa italiană drept posibile destinaţii se numără cluburile Atalanta Bergamo, AS Roma şi FC Barcelona, scrie Agerpres.ro.

"Nu ştiu dacă există vreun secret pentru a juca la 43 de ani. Cred că depinde de caracterul tău, de corpul tău şi, bineînţeles, de noroc, pentru că asta face o mare diferenţă", a spus Buffon, jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în Serie A.

Miercuri, Gianluigi Buffon a fost titular în poarta lui Juventus şi a apărat o lovitură de la 11 m, ajutând-o pe "Bătrâna Doamnă" să câştige cu 3-1 meciul disputat în deplasare cu Sassuolo.