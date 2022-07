Portarul Mihai Popescu, noul jucător al echipei Potaissa Turda -El revine în Liga Naţională după 7 sezoane în Franţa

Portarul Mihai Popescu este noul jucător al formaţiei Potaissa Turda. Popescu revine în Liga Naţională după 7 sezoane petrecute în prima ligă franceză, la SRVHB Saint-Raphael, potrivit news.ro.

Ales de mai multe ori cel mai bun handbalist român în topurile FRH, portarul Mihai Popescu şi-a luat rămas-bun încă de luna trecută de la clubul francez Saint-Raphael, la care a jucat în ultimii şapte ani.

La SRVHB Saint-Raphael, Mihai Popescu a evoluat în 163 de partide şi a avut 1.233 de intervenţii salvaroare, cifre pe care le-a furnizat chiar clubul, care a notat: ”Mihai Popescu se întoarce în ţara natală. Dincolo de faptul că ne-a păzit poarta extrem de bine, el şi-a lăsat amprenta la echipa noastră şi prin inima sa mare şi generozitate. Mulţumim pentru tot, Pope, vei fi întotdeauna parte a familiei SRVHB”.

”Am avut şapte sezoane foarte intense în Franţa şi mi-am dorit să revin în România. Am ales Turda pentru că în ultimii ani, Potaissa a fost o echipă de Top 3, în fiecare an au progresat şi şi-au dorit să facă performanţă. Au fost singurii care mi-au dat încredere şi sper să le dau şi eu încredere din poartă. Îmi propun să facem performanţă. Să câştig campionatul, aşa cum sunt şi valorile clubului. Sper să ajut echipa să avem rezultate cât mai bune, atât în cupele europene, cât şi în campionat. De pe vremea când jucam în România, ştiu că la Turda e un public fantastic. Abia aştept să cunosc publicul, să îl am de partea mea. Sper ca în noua sală să vină cât mai multă lume să se susţină, pentru că avem nevoie de ei”, a declarat, miercuri, Mihai Popescu, după semnarea contractului.

Mihai Popescu are 37 de ani şi s-a retras din echipa naţională, însă a rămas în staf ca şi antrenor secund.

El a fost declarat de FR Handbal cel mai bun handbalist român de opt ori, între anii 2010-2019.