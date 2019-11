Porţiuni de drumuri prăbuşite în Italia! Sute de persoane au fost evacuate în urma ploilor torenţiale

Un pod peste o autostradă s-a prăbuşit, o persoană a decedat şi sute de oameni au fost evacuaţi în Italia după un weekend de ploi torenţiale în cea mai mare parte din ţară, potrivit DPA.

Preşedintele regiunii Piemont (în nord), Alberto Cirio, a precizat într-un interviu acordat luni postului La7 television că sunt "aproape 130 de drumuri blocate, o regiune complet paralizată, peste 550 de persoane evacuate şi alte 600, izolate"

Cele mai grave incidente au avut loc duminică, când s-au prăbuşit porţiuni de drum pe autostrăzi din Piemont şi Liguria, regiunea învecinată. Nu au fost înregistrate persoane rănite.

În regiunea Liguria, în apropiere de oraşul Savona, s-a prăbuşit un viaduct din cauza unei alunecări de teren care a dus la închiderea autostrăzii A6 către Torino, capitala regiunii Piemont.

"Am văzut ca un fel de gaură neagră", a declarat luni pentru ziarul La Repubblica agentul de pază Daniele Cassol, care trecea cu maşina prin apropiere: "Am călcat frânele şi am reuşit să opresc la circa 40 de metri înainte de prăpastie''.

Duminică seară, pe autostrada Torino-Piacenza din Piemont a apărut un crater în urma ploilor torenţiale. Drumul a fost redeschis luni, după lucrări de reparaţie.

Cele două incidente au fost comparate cu prăbuşirea autostrăzii Morandi din Genova din august 2018, în urma căreia 43 de persoane şi-au pierdut viaţa, subliniind o dată în plus starea necorespunzătoare a infrastructurii în Italia.

Luni, râul Pad, care străbate cea mai mare parte din nordul Italiei, a ieşit din matcă, iar în Sardinia s-au produs alte perturbări cauzate de intemperii.

Între timp, compania Ferrero, cu sediul în Piemont, care produce crema de ciocolată Nutella, a spus că îşi va relua activitatea după ce riscurile de indundaţii au determinat sistarea producţiei pe durata weekendului.