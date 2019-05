Portofelul, detaliul cel mai important pentru un barbat

Cu toate ca este foarte probabil ca o mare parte din garderoba din casa ta sa fie ocupata de obiectele vestimentare ale persoanelor de sex feminin, asta nu inseamna ca barbatii trebuie sa-si ignore imaginea complet. Barbatii poarta de regula accesorii putine, iar majoritatea dintre ei imbina eleganta cu minimalismul pentru a obtine un look cat mai atragator.

Accesoriile pentru barbati sunt destul de putine la numar, insa cu toate astea pot face diferenta! Iar portofelul, credem noi, este exact acel detaliu de care ai nevoie atunci cand doresti sa te evidentiezi intr-un mod cat mai atragator.

Exista insa multi barbati care isi ignora complet portofelul. Drept urmare, acesta capata un aspect foarte urat, cusaturile cedeaza iar marginile sunt de asemenea foarte afectate. Imaginea portofelului nu face deloc cinste proprietarului in acest caz, un lucru care ar trebui evitat.

De cele mai multe ori, calitatea face diferenta. Alegand un portofel de pe www.portofelultau.ro vei avea eleganta garantata dar si un as in maneca cu ajutorul caruia sa obtii un look cat mai atragator atunci cand ai cea mai mare nevoie de asta.

Portofelul este accesoriul de baza al unui barbat

Desi importanta sa este greu de contestat, nu trebuie sa punem niciodata portofelul pe primul loc. Pantofii si costumul sunt primele detalii pe care sa le avem in vedere atunci cand ne propunem sa obtinem cea mai buna imagine a noastra.

Abia dupa ce ne-am asigurat ca acestea se prezinta bine, urmatorul detaliu important este portofelul. Aspectul sau trebuie sa arate in primul rand cat mai ingrijit. Poti folosi solutii pentru piele naturala (nici nu mai incape indoiala ca ar trebui sa alegi un portofel din piele, nu?) pentru ca aceasta sa isi recapete stralucirea si aspectul de nou.

De asemenea, interiorul portofelului trebuie sa ofere, de asemenea, sentimentul de ingrijit. Pastreaza in portofel doar strictul necesar iar bonurile si toate cartile de vizita ar trebui sa fie depozitate mai degraba intr-un sertar. Un portofel plin nu ofera numaidecat sentimentul de bogatie, ci mai degraba de dezordine.

Daca obisnuiesti sa pastrezi banii cash, ar trebui de asemenea sa nu ii tii pe toti in portofel, decat doar suma de care ai nevoie. Recomandarea noastra este sa optezi pentru plata cu cardul, deoarece astfel nu va fi nevoie sa pastrezi sume mari de bani in portofel. In cazul acesta, portofelul nu numai ca va fi pastrat bine mai mult timp, ci totodata in cazul pierderii sau furtului portofelului, pagubele sunt mai mici.

Regula de aur: nu cumpara niciodata un portofel ieftin

Probabil ca ai vazut deseori prin magazine portofele la 30-50 de lei care nu aratau foarte rau, asa ca te intrebi de ce ai da peste 100 de lei pentru un portofel pe care il tii in buzunar in cea mai mare parte a timpului.

Ei bine, calitatea costa, iar acele portofele ieftine vor capata un aspect foarte urat dupa scurt timp de la achizitie. Se vor rupe, se vor decolora si iti va fi rusine sa mai scoti portofelul din buzunar.

Pielea naturala este un material excelent care nu numai ca arata bine ci totodata are si o rezistenta foarte ridicata. Cu toate ca pretul sau de achizitie poate fi ceva mai mare (dar nu exagerat), achizitia unui portofel din piele este o investitie in imaginea ta. Probabil ca merita, nu?

Culoarea portofelului

Putem imparti portofelele in trei mari categorii in functie de culoarea pe care o au: portofele negre, portofele maro si portofele de alte culori.

Negru si maro sunt deja nuante clasice, foarte elegante totodata, care cu siguranta nu se vor demoda vreodata. Mai mult decat atat, sunt si foarte usor de asortat.

Daca doresti ca portofelul sa fie cat mai bine asortat tinutei tale, atunci poti achizitiona mai multe portofele de diferite nuante, in functie de tinutele pe care le porti adesea. Cu toate acestea, in acest caz trebuie sa iti asumi faptul ca va trebui sa muti documentele si banii dintr-un portofel in altul deseori.

Totusi, daca vei folosi mai multe portofele in mod alternativ, durata lor de viata va avea de castigat.

Cum se asorteaza corect portofelul?

Un alt avantaj al unui portofel de calitate este faptul ca poate fi usor de asortat tinutei. Practic, culoarea acestuia trebuie asortata cu pantofii sau cureaua. Asortarea este simpla in cazul culorilor negru si maro, insa poate deveni mai dificila atunci cand ai un portofel de o nuanta ceva mai diferita.

Speram ca toate informatiile prezentate in acest articol iti vor fi de ajutor dar si ca te-am convins ca portofelul este un accesoriu care merita toata atentia ta. Intra si tu pe PortofelulTau.ro pentru a-ti achizitiona un portofel de calitate cu care sa nu iti fie rusine atunci cand te afisezi cu el.