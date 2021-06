Portughezul Paulo Sousa rămâne selecţioner al Poloniei, spune preşedintele Federaţiei poloneze de fotbal

Preşedintele Federaţiei poloneze de fotbal, Zbigniew Boniek, a dat asigurări că portughezul Paulo Sousa va rămâne selecţioner al primei reprezentative deşi echipa a părăsit EURO 2020, scrie EFE.

"Am eşuat la EURO 2020, nu am obţinut rezultatele pe care le aşteptam, dar Paulo Sousa rămâne pe banca tehnică şi sperăm că ne va duce la Cupa Mondială", a spus Boniek la o conferinţă de presă.

După înfrângerea cu 3-2 în faţa Suediei, Polonia a încheiat pe ultimul loc în grupa E după Spania, Suedia şi Slovacia.

Paulo Sousa a preluat echipa Poloniei în ianuarie. ''Paulo Sousa are un contract. Este un antrenor foarte bun şi cred că a ştiut să organizeze formaţia. Echipa pe care am văzut-o nu era cea cu care fanii erau obişnuiţi. Problemele nu sunt rezolvate prin schimbarea antrenorilor. Avem nevoie de stabilitate. Paulo este un antrenor care are multă experienţă şi ştie de ce are nevoie această echipă. Am jucat fără frică împotriva Spaniei, am dominat de multe ori Suedia şi Slovacia", a spus Boniek.

Următorul meci al Poloniei va fi pe 2 septembrie, acasă, contra Albaniei, în preliminariile CM 2022 din Qatar.