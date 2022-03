Portul din Berdeansk, cuprins de flăcări. Cum arată Mariupol după o lună de război - VIDEO

Portul din Berdeansk este în flăcări, joi dimineaţă, dar nu se ştie dacă a fost lovită o navă rusească sau dacă forţele ruseşti au aruncat în aer rezervoarele de combustibil, transmite Nexta. Majoritatea incendiilor din apropierea Centralei Cerobîl au fost stinse, iar Mariupol este aproape distrus după o lună de război.

”Portul din Berdeansk este în flăcări”, a transmis, joi dimineaţă, Nexta, pe Twitter.

Jurnaliştii au precizat că, deocamdată, nu se ştie dacă a fost lovită o navă rusească sau dacă forţele armate ruse au aruncat în aer rezervoarele de combustibil. Oraşul este situat la aproximativ 75 km nord-vest de Mariupol

Jurnaliştii ucraineni transmit şi că, potrivit ministrului interimar al Protecţiei Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina, Ruslan Sileţ, majoritatea incendiilor din apropierea centralei nucleare de la Chernobîl au fost stinse.

Peste 30 de incendii au fost în zonă în ultima perioadă.

De asemenea, Nexta publică un video despre ”cum arată Mariupol după aproape o lună de război”.

Majoritatea clădirilor sunt distruse, după bombadramente, străzile fiind pline de moloz.

