Posibil atentat terorist la Bruxelles: un bărbat a intrat cu o dubiță în oamenii care stăteau la terase

Un incident grav, posibil atentat terorist, a avut în urmă cu puțin timp la Bruxelles. Un șofer a intrat cu o dubiță într-o zonă din centrul orașului, acolo unde oamenii stăteau la terase.

Din primele informații cel puțin 7 oameni au fost răniți, dar bilanțul este în curs de actualizare.

Șoferul a abandonat dubița și a fugit de la locul faptei.

Was dit de volgende #AllahuAkbar aanslag????

Busje rijd met piepende banden in op mensen die op terras zitten in #Brussel, daarna vluchtte de dader die volgens omstanders dus in Arabisch "Allah is Groot" riep! pic.twitter.com/rjHOkddieu