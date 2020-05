Povestea 1 Mai Muncitoresc

Cuplul Nicolae si Elena Ceausescu si ziua de 1 Mai au o legatura aproape mitica. In popor, se spune ca Nicolae si Lenuta s-ar fi cunoscut chiar intr-o astfel de zi, in timpul unei petreceri campenesti. 1 Mai a avut o semnificatie aparte in tarile comuniste, iar in Romania, o parte din populatie inca se raporteaza la ea din perspectiva socialista si nu la adevarata semnificatie. Comunismul a rescris istoria acestei sarbatori internationale si a facut din ea un merit al comunismului. 1 Mai a fost cu atat mai interesanta pentru popor, cu cat s-a raspandit, mai ales dupa Revolutie, mitul conform caruia, Nicolae si Elena Ceausescu s-ar fi cunoscut in timpul acestei sarbatori.

Povestea de dragoste dintre Nicolae si Elena Ceausescu va ramane mereu un mit din cauza divergentelor de opinie pe care le au istoricii cu privire la trecutul fostului cuplu dictator. In principiu, toata lumea stia in urma cu vreo 20 de ani, ca Nicolae, activist comunist in anii ‘30, pe vremea monarhiei, s-a indragostit la prima vedere de Lenuta lui Briceag, cum i se spunea acesteia pe ascuns. Numele ei initial a fost Elena Petrescu si a fost adusa in Bucuresti de fratele ei, Gheorghe Petrescu, pe cand avea doar 17 ani. Lenuta Petrescu nu se tragea dintr-o familie foarte saraca, dar lasase in urma o viata banala. Satul natal nu avea ce sa-i ofere, iar tatal sau, Nae Petrescu, deschisese in propria casa o pravalie unde vindea gaz lampant, zahar, sare, cuie, ace de cusut si bricege - de aici i s-a si tras porecla.

La fel ca multi alti locuitori ai satelor din acea vreme, si despre Elena se spune ca abia trecuse cele patru clase primare si cu ele avea sa ramana pana la momentul executiei din 1989. Iata cum se descria ea intr-o autobiografie din 1949: `Elena Ceausescu (Petrescu) mam nascut in comuna Petresti, Dambovita, in anul 1919 la 7 ianuarie. Parinti se numesc Nae si Alexandrina ocupatia agricultori avere 4 hectare de pamant si casa de locuit, in tre ani 1926 – 1930 am facut scoala primara unde mam nascut. In anul 1936 am venit la Bucuresti, am intrat ca ucenica la fabrica Lantex. in urma unei actiuni am fost concediat…` (text preluat mot-a-mot)

Despre Nicolae Ceausescu s-a zis ca nici el nu era un tanar elevat. Se spune ca ei s-au cunoscut pe 1 Mai 1939, in timpul petrecerii campenesti organizate la Bucuresti, eveniment organizat de breasla muncitoreasca. El ar fi aranjat atunci ca Elena Petrescu (viitoare Ceausescu) sa castige titlul de Regina Muncii - la acele baluri se obisnuia organizarea unor concursuri de Miss. Era aleasa castigatoare concurenta care reusea sa vanda la fata locului cele mai multe carti postale. Ceausescu, un tanar descurcaret, a imbinat utilul cu placutul la acel bal si si-a facut datoria de activist si a castigat si inima celei care avea sa-i devina sotie. Acesta a pus mana pe mai multe carti postale pe care le-a trecut in contul Lenutei, pentru ca aceasta sa castige concursul respectiv.

Putini dinre noi, insa, cunosc originea si semnificația acestei zile pentru care s-a murit in urma cu mai bine de 100 de ani. La originea acestei zile a stat reducerea normei orare zilnice decretata de Congresul Internationalei Socialiste in 1889, fiind de atunci comemorata prin manifestatii muncitoresti. Totul a pornit de la protestele muncitorilor din Chicago ce au avut loc pe 1 mai 1886, cand sute de protestatari au iesit in strada cerand reducerea normei de munca la 8 ore pe zi, fara reducerea salariului. Trei zile mai tarziu, cativa muncitori s-au alaturat unui alt protest, alaturi de angajati ai unei intreprinderi de prelucrare a lemnului. Politia a intervenit, iar patru protestatari au fost ucisi de politie si multe alte persoane au fost ranite mai mult sau mai putin grav din cauza fortelor de orgine. In aceasi seara, o bomba a fost aruncata din multime spre coloanele de politisti, 66 dintre acestia fiind raniti, dintre care 7 au decedat. Bineinteles, politia a ripostat, impuscand nu mai putin de doua sute de oameni, multi dintre ei fiind raniti mortal.

In Romania, Ziua Muncii a fost sarbatorita pentru prima data in anul 1890 de catre miscarea socialista. In perioada comunista, erau organizate manifestatii de amploare pe marile bulevarde, cand coloane de oameni ieseau in tinute festive si scandau lozinci in timp ce purtau pancarte. Ziua Muncii s-a sarbatorit in Romania din timpul domniei lui Carol I. Dupa Revolutia din decembrie 1989, timp de mai multi ani, ziua de 1 Mai nu a mai fost sarbatorita prin festivitati propagandistice, insa a fost marcata prin evenimente sociale, in aer liber.

In ultimii ani, sarbatoarea de 1 Mai si-a pierdut, se pare, din profunzimea initiala, fiind mai mult un prilej de bucurie pentru salariati, care beneficiaza de zile declarate libere, putand sa sarbatoreasca la malul marii, la munte sau in diferite spatii verzi.

Speranta Anghel