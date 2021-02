Povestea lui Andrei, student la Facultatea de Jandarmi și pasionat de religie, rămas orfan de la naștere

Un copil orfan de la naștere, care a rămas și fără părinții adoptivi, este pasionat de religie, dar va ajunge ofițer la Jandarmerie. Este, pe scurt, povestea unui student la Facultatea de Jandarmi din Academia de Poliție, spusă pe pagina de Facebook a Jandarmeriei.

Jandarmii au relatat pe Facebook despre Andrei, un student la Facultatea de Jandarmi din Academia de Poliție, și despre fratele său geamăn. Ambii au fost abandonați la naștere, dar ulterior au fost înfiați de o familie. Copiii au stat cu părinții adoptivi până la șapte ani când tatăl a murit, iar mama a paralizat, potrivit mediafax.ro.

„La vârsta când ceilalți copii sunt duși de părinți de mână la școală, noi, eu și fratele meu, am primt vestea că urma să ne întorcem la Centrul de Plasament. Mama adoptivă paralizase la aflarea veștii că tata a murit... și iată-ne din nou, în vâltoarea unui destin pe care, cu mintea noastră de copii, nu știam cum să-l numim. În loc să ne doboare, toate aceste întâmplări ne-au motivat”, a povestit Andrei pe Facebook.

Cei doi au revenit la cămin unde au reușit să se integreze, formând o „mare familie”. Acolo, Andrei a descoperit că este pasionat de religie și de viața militară. Astfel, el a urmat seminarul teologic și acum este sudent la Facultatea de Jandarmi.

„Am ales fără să ezit. Am mers la Seminarul de la Câmpulung. Au urmat 4 ani frumoși în care l-am descoperit pe Dumnezeu. Am absolvit Seminarul Teologic, iar la examenul de bacalaureat am reușit să promovez cu nota 9.55. Apoi am fost atras de cariera militară și am fost admis în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, visul de a deveni ofițer de jandarmi, începând să prindă contur. Între timp, fratele meu a devenit bucătar și sunt convins că va fi unul foarte bun”, a mai spus Andrei.

Viitorul ofițer susține că nu vrea să rămână doar un model de viață pentru prietenii săi de la Centrul de Plasament. „Îmi doresc să îi pot ajuta în orice mod și o voi face, negreșit. Și visul meu nu se oprește. După ce voi deveni ofițer, îmi doresc cu ardoare să pot crea un program de ajutor pentru copiii din orfelinate, un program social care să pună accent pe educație și asta pentru că, dacă am realizat ceva în viața, se datorează educației”, este concluzia studentului de la Facultatea de Jandarmi.