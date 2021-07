Povestea tricoului dăruit de Mason Mount unei fetițe de 10 ani a emoționat Anglia

Britanica Belle McNally, o fetiță de 10 ani, a primit de la jucătorul englez Mason Mount tricoul său de joc, după victoria din semifinala de la EURO 2020, împotriva Danemarcei. Gestul a devenit viral, fiind imortalizat de un fan din tribune, fetița fiind surprinsă plângând de bucurie.

Școlărița, care a fost la meci cu tatăl ei și a topit inimile unei întregi națiuni, cu reacția sa emoțională, după ce a primit tricoul reprezentativei„Celor trei lei”, a izbucnit din nou în lacrimi de bucurie, după ce vineri a primit un mesaj special de la jucătorul lui Chelsea, relatează Daily Mail, potrivit mediafax.ro.

Videoclipul, în care adorabila fetiță, despre care se zice că aspiră la o carieră în actorie, a fost imortalizată plângând de bucurie în brațele tatălui său, a fost vizionat de peste două milioane de ori. El a fost văzut și de Mason Mount, care a ținut să îi transmită un mesaj personal.

Vineri dimineață, împreună cu tatăl ei Tom, Belle a fost invitată la o emisiune TV, în cadrul căreia realizatorii i-au difuzat mesajul video al jucătorului englez, prin care acesta i-a mulțumit pentru sprijinul ei necondiționat și a spus că reacția ei a făcut victoria de miercuri și mai specială.

Fetița a izbucnit din nou în lacrimi, după ce Mason i-a spus: „Belle, sunt Mason, am vrut doar să îți transmit acest mesaj și să îți spun cât de specială a fost reacția ta de după joc când ți-am dat tricoul meu. Evident că am câștigat jocul și asta a fost o mare realizare, dar reacția ta a completat perfect seara și a făcut din ea una specială pentru mine. Îți mulțumesc pentru sprijin, într-adevăr înseamnă foarte mult și sper să ne vedem duminică ”.

Tânăra suporteră joacă fotbal ca atacant, pentru echipa Glebe FC, în timp ce are și angajamente de model.

Belle a explicat cum a făcut cunoștință cu Mason: „Deci, când am fost la meciul Anglia cu Croația, l-am văzut de fapt în autocar și el mi-a făcut cu mâna și mi-a zâmbit. Deci, poate m-a recunoscut de atunci, acolo, după meci.”

Tatăl său a explicat: „Eram pe autostradă și poliția a blocat întreaga autostradă și am văzut autobuzul Angliei, apoi am condus o vreme alături de el.”

„A fost primul ei meci de fotbal la care a asistat și mi-a spus că l-a văzut pe Mason făcându-i cu mâna din autocar. A fost un moment de neuitat, un fel de mare poveste romantică, la primul ei meci, la care uite ce s-a întâmplat ...”

Belle nu a intuit nici un moment că Mount plănuia să-i înmâneze tricoul lui și a spus că a fost bucuroasă și șocată când și-a dat seama ce se întâmplă.

„Când s-a îndreptat spre mine, pentru moment am crezut că privește în altă direcție”, a spus Belle.

„Dar, dacă mă gândesc mai bine, el s-a uitat de fapt la mine, dar nici atunci nu credeam că o să mi-l dea mie.”

„Am fost copleșită de atât de multe emoții, pentru că, așa cum am spus, chiar nu mă așteptam. Am fost pur și simplu fericită, șocată, emoționată și pur și simplu nu știam ce să fac - așa că am început să-mi îmbrățișez tatăl și să plâng.”

Belle intenționează să înrămeze tricoul și să-l pună pe peretele dormitorului, deasupra patului ei.

Tatăl ei a mai spus că fiica sa e încă în al nouălea cer de bucurie și nici nu și-a dat jos tricoul de când l-a primit” .

Fetița a mai dezvăluit că a chiulit de la școală pentru ca să poată merge pe Wembley cu tatăl ei. „Am trăit pe Wembley cea mai frumoasă zi a vieții mele. Mulțumesc Mason Mount.”, a scris Belle pe pagina ei de socializare.