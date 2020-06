Povestea unei romance, blocata in Costa Rica

Ma mai intreaba familia, prietenii, "cand te intorci?" Nu prea mai inteleg sensul acestei intrebari, sa ma intorc de unde si unde? Ah... cand mai vin in Romania? Nu stiu...depinde cand se va putea circula in conditii decente, pana atunci teoretic sunt inca in lockdown.

Da, as vrea sa mai vin in vizita prin Romania, imi e dor de familie si de prieteni, de muntii pe care ii vedeam de la fereastra casei, de brazi, de mare si de vant. Dar cand ajung sa ma simt la fel peste tot in lumea asta, imi dau seama ca intreg pamantul imi e casa si acasa e in inima mea, iar cel mai amuzant e cand universul rade de mine si ma surprinde cu tot felul de situatii.

Dupa 2 luni petrecute in lockdown in Santa Teresa pe malul oceanului Pacific, cand drumurile au inceput sa se mai deschida si sa se poata circula decent am decis sa plec 3 saptamani intr-un tur de tara sa vad frumusetile ei, mai ales ca are foarte multe parti care aduc a Romanie. La finalul celor 3 saptamani aveam teoretic un avion spre Mexic, unde trebuia sa rezolv o problema logistica legata de pasaport. Avionul s-a anulat si urmatorul catre Mexic se pare ca ar fi fost la inceputul lui iulie dar intre timp lucrurile in San Jose au luat deja o alta directie si s-a instaurat din nou lockdown in Costa Rica. Asa ca uite-ma cum am nimerit iar intr-un loc magic, cu o energie speciala, o frumoasa priveliste si cu oameni minunati alaturi. De unde ziceam ca stau 2 saptamani se pare ca se vor transforma in 2 luni si cine stie ce se mai intampla intre timp.

Intreg pamantul imi e acasa si ii multumesc ca imi ofera locuri extraordinare in care sa stau, de care sa ma bucur in aceasta calatorie si aventura numita VIATA!

Scrie Ica Papapdopol pe pagina de facebook.