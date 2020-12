Pe conturile de socializare circula o stire despre niste romani care doreau sa transporte o masina si cateva lucruri, iata ce spun cei de la firma tocmita sa transporte, cele de mai sus: "Îmi plac maxim clienții care cauta firme serioase de transport dar mai mult îmi plac clienții "serioși". Sa va dau un exemplu: am stabilit cu clientul o cursa din România în Italia preț, data plecării. Astăzi sun sa stabilesc ora plecării și persoana respectiva îmi spune ca nu mai pleacă pe data stabilita dar mai mult de atât ma intreaba: oare cu cine vorbesc ? Ca nu mai știu ca am vorbit cu mai mulți. Ok! Atunci zic înseamnă că ați găsit alt transport de nu mai știți cu cine vorbiți! Nu a spus nu!. Sa va spun și ce aveam de transportat. O mașină pe platforma și un sfert de duba cu lucruri personale și doua persoane la prețul de 700 euro. Eu zic ca putea sa spună ca nu vrea. Nu sa stabilim ceva și sa cautam transport în alta parte. Poate altcineva chiar avea nevoie de transport. Scuze ca poate v-am plictisit cu povestea clienților "serioși", scrie pe facebook Olimpiu Lupu