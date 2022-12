Poveștile anului în showbiz. De la procesul lui Johnny Depp la palma lui Will Smith

De la o palmă șocantă de la Oscaruri la o formație ABBA virtuală care urcă pe scenă, anul acesta o serie de povești din domeniul divertismentului au dominat titlurile ziarelor, scrie Mediafax.

Mai jos sunt câteva dintre cele mai importante.

* Will Smith i-a dat o palmă în față prezentatorului Oscarurilor, Chris Rock, pentru că a făcut o glumă despre soția sa, într-un moment care a umbrit cea mai importantă ceremonie de decernare a premiilor de la Hollywood.

* O Adele înlăcrimată și-a amânat turneul din Las Vegas cu o zi înainte de începerea concertelor, spunând că jumătate din echipa sa avea COVID-19 și că pandemia a cauzat întârzieri. Ea a dat startul spectacolelor 10 luni mai târziu.

* Johnny Depp și Amber Heard s-au confruntat într-un tribunal din Virginia, după ce actorul și-a dat în judecată fosta soție, susținând că aceasta l-a defăimat atunci când s-a autointitulat "o figură publică care reprezintă abuzul domestic" într-un articol de opinie dintr-un ziar. Heard a contraatacat, spunând că Depp a defăimat-o atunci când avocatul său a numit acuzațiile ei o "farsă". Depp a câștigat peste 10 milioane de dolari în despăgubiri. Juriul a decis în favoarea lui Heard în cazul unei cereri reconvenționale.

* Rapperul Kanye West, cunoscut în prezent sub numele de Ye, a provocat controverse cu izbucniri pe rețelele de socializare, inclusiv cu remarci antisemite, ceea ce a dus la încetarea unor legături cu companii - o decizie care l-a scos de pe lista Forbes a miliardarilor lumii.

* Alec Baldwin și producătorii filmului western "Rust" au ajuns la o înțelegere în cadrul unui proces pentru moarte nedreaptă intentat de familia cineastului Halyna Hutchins, pe care actorul a împușcat-o mortal în timpul filmărilor de anul trecut. Un procuror din statul New Mexico decide dacă va depune plângere penală.

* Beyonce, Rihanna și Britney Spears au revenit cu muzică nouă. Kate Bush a ajuns în fruntea topurilor cu "Running Up That Hill", cântecul din 1985 bucurându-se de o revenire datorită serialului Netflix "Stranger Things". Supergrupul suedez ABBA a revenit pe scenă, deși sub forma unor avataruri digitale, sau "ABBAtars".

* Tom Cruise a prezentat în premieră mult așteptata continuare "Top Gun: Maverick", revenind în rolul pilotului pe care l-a interpretat pentru prima dată în filmul de acțiune din 1986. "Maverick" rămâne cel mai mare film din 2022, cu încasări de 1,48 miliarde de dolari la nivel mondial.

* Lumea și-a luat rămas bun de la: actorii Sidney Poitier, Ray Liotta, Angela Lansbury, Olivia Newton-John și Robbie Coltrane, precum și de la vedetele muzicale Jerry Lee Lewis, Meat Loaf, Coolio, Taylor Hawkins și Loretta Lynn, printre alții.