Președinte CA Dinamo: 'Dinamo poate avea ca obiectiv şi salvarea de la retrogradare'

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, marţi, că echipa antrenată de Florin Bratu poate avea sezonul viitor ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

"Nu vor fi aduşi jucători liber de contract din străinătate (n.r. - în vară) de data aceasta, 90 la sută vor fi tineri. Lucrurile sunt foarte simple la Dinamo şi toată lumea trebuie să înţeleagă, Clubul trebuie să se autosusţină financiar, adică să cheltuiască cât produce. Produce două milioane de euro, trebuie să se încadreze în bugetul de două milioane de euro, produce şase, şase şi aşa mai departe. Este singura soluţie pe care o are Dinamo în această vară, în condiţiile în care sigur va exista o rectificare bugetară în jos, pentru că dacă încasările vor fi mai mici din cauza contraperformanţei de anul acesta, şi cheltuielile vor fi mai mici. Soluţia pe care o avem la îndemână este aceea de a miza pe jucătorii de la academie, pe care Florion Bratu îi cunoaşte foarte bine, din care va alege un număr. Trebuie să fim sinceri cu noi şi să fie foarte clar că obiectivul este schimbat, numai discutăm despre o poziţionare în primele trei sau, mai ştiu eu, campionate, trofee, ci să ne setăm obiectivul în funcţie de lotul pe care îl vom avea, format din tineri. Chiar dacă acel obiectiv poate fi şi cel de a evita retrogradarea. Şi Gică Hagi când a dat drumul proiectului cu Viitourl a avut avaut câţiva ani de zile la început, în care s-a luptat pentru a rămâne în prima ligă. A avut curajul, priceperea să facă lucrul acesta, a mers până la capăt pentru ideea lui şi se dovedeşte a fi o reţetă de succes. Iar Dinamo nu are ales. Dacă lucrurile nu se schimbă, nu apare vreun finanţator omnipotent care să cumpere clubul, care să facă o infuzie de capital majoră, putem avea şi acest obiectiv (n.r. - salvarea de la retrogradare). Anul acesta am avut buget de şase milioane de euro şi nu am avut nicio garanţie pentru performanţă. Cu trei milioane buget, trebuie să ne revedem şi obiectivul de poerformanţă", a declarat David, Pro X, conform News.ro.

Bratu va putea transfera maximum trei jucători în vară, a afirmat David: "Obiectivul este de a reuşi să construim o echipă cu jucători tineri, în jurul unor jucători cu experienţă care sunt în momentul de faţă la Dinamo şi care rămân şi din vară, pentru că au contracte pe mai mulţi ani. Dacă Florin va descoperi că mai are nevoie de unul, două sau maximum trei posturi, pe care să le acopere la vară, vom discuta atunci, dar maximum doi, trei jucători."

Dinamo aratat în acest sezon calificarea în play-off-ul Ligii I, iar luni a debutat în play-out, învingând pe Gaz Metan Mediaş, cu 3-0.