Președintele Comisiei Economice din Senat: Guvernul NU mai are bani de salarii și pensii! Se trăiește pe datorie

Președintele Klaus Iohannis a avut o ieșire extrem de dură și a adresat o întrebare cheie Guvernului: ”Mai aveți bani de pensii și salarii”. Răspunsul vine de la președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cîțu, cel care arată că Guvernul trăiește pe datorie și nu mai are bani pentru pensii și salarii.

”PSD-istii mint cand spun ca au bani pentru pensii si salarii!

Nu. Bugetul nu are inclusi banii pentru pensii si salarii!

In fiecare luna guvernul se imprumuta la cele mai mari dobanzi din UE pentru a face rost de bani pentru pensii si salarii. In primul trimestru a fost de nevoie de 5 miliarde de lei. Bani imprumutati cu dobanda. Acest comportament iresponsabil din partea acestor guverne ticsite de incompetenti este decontat de generatiile viitoare si de sectorul privat de azi hartuit cu ANAF, taxe, accize si birocratie.

Cel mai josnic este ca totul este premeditat. PSD si Dragnea ii urasc pe tineri. Ii urasc pentru ca tinerii nu sustin bolsevismul lor.

Doar niste incomeptenti si iresponsabili ar imprumuta bani pentru plata cheltuielilor curente cand soarta le-a dat pe mana o economie care creste.

Iar incompetenta nu se opreste aici. Este sustinuta de declaratii publice de genul “ da, banii pentru pensii si salarii sunt prinsi in buget”.

Acest gen de declaratii arata clar ca acesti oameni nu au avut niciodata tangenta nu doar cu sectorul privat dar nici macar cu finantele publice.

In buget sunt incluse cheltuielile cu pensii si salarii iar veniturile pentru plata acestora sunt estimate. Aceste venituri nu exista inca. Trebuie colectate sau imprumutate.

Sa luam exemplu 2017. Un an in care nu au fost bani pentru pensii si salarii. Veniturile colectate la buget au fost mai mici decat cele estimate desi au fost introduse taxe noi si au fost luati banii de investitii ai companiilor de stat.

Cand tragem linie vedem ca in 2017 guvernul a imprumutat aproximativ 25 de miliarde lei si a redus cheltuielile cu 20 miliarde lei de la investitii (dar si alte cheltuieli au fost taiate) pentru a putea plati pensiile si salariile. Peste doua treimi din cheltuielile bugetare sunt pentru pensii si salarii, de aici si problemele de finantare.

Investitorii nu vor sa te finanteze pentru cheltieli curente pentru ca stiu ca nu vei avea bani in viitor sa-ti platesti datoriile. Cine nu investeste astazi nu are cum sa creasca in viitor. Asa ca investitorii stiu foarte bine ca vor fi nevoiti sa astepte sa iei tu, stat roman, un imprumut de la FMI. Sau si mai rau stiu ca vor fi facuti tapi ispasitori de guvernanti care vor veni si vor taia salarii si pensii pentru a plati datoriile catre investitorii “lacomi”. Asa ca mai bine nu te imprumuta. Dar daca tot vrei sa iei bani de cu imprumut atunci iti dau cu dobanda mare.

Pentru ca Romania nu mai are ministru de finante, raspund eu. NU, nu sunt bani pentru pensii si salarii!

Guvernul traieste pe datorie. Se imprumuta lunar la dobanzile cele mai mari din UE pentru a plati cheltuielile curente. In 2018 trebuie sa se imprumute in total 74 miliarde lei (asta in cel mai bun caz). O schema piramidala care in curand se va darama.”, arată Florin Cîțu, pe pagina personală de Facebook.