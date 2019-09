Președintele Igor Dodon susține că tarifele la gaze pentru Republica Moldova ar putea scădea cu peste 100 de dolari

Președintele Igor Dodon susține că tariful pentru gazele naturale livrate de Rusia Republicii Moldova ar urma să scadă începând cu luna octombrie cu 10-15 dolari la 1000 metri cubi, urmând ca de la 1 ianuarie prețul să se micșoreze cu 40-50 de dolari, iar de la 1 aprilie, chiar cu încă 70 de dolari, anunță MEDIAFAX.

„La ce am convenit? După discuții multiple cu Gazpromul și cu Putin am convenit ca de la 1 octombrie reducerea la gazele naturale să fie deja de 10-15 dolari la 1000 metri cubi, iar mecanismul, care urmează să fie pus la punct de Moldovagaz și Gazprom ne permite ca în acest an să nu fie majorat prețul la gaze pe intern. În acest an, nu majorăm tarifele la gaz, iar în anul viitor, ținând cont de ceea ce am convenit, de la 1 ianuarie prețul ar putea să fie cu 40/50 de dolari la 1000 de metri cubi pentru Moldova, iar de la 1 aprilie ar putea scădea chiar cu încă 70 de dolari. De aceea mecanismele care au fost convenite, trebuie să fie implementate în următoarele săptămâni ne permite în acest an să nu majorăm tarifele, iar anul viitor chiar să avem o reducere, pe intern. S-au găsit rezerve și pe interior la Moldova Gaz. Au fost stopate toate cheltuitele neclare, care se duceau sute de milioane la niște firme”, a declarat Dodon, citat de site-ul UNIMEDIA.

Igor Dodon a efectuat săptămâna trecută o vizită în Rusia, unde a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Contractul actual al Republicii Moldova cu gigantul rus Gazprom expiră anul acesta. Anterior, președintele moldovean a declarat că dorește să negocieze o reducere a tarifelor pentru gazele din Rusia. El a mai spus că Guvernul anterior a lăsat în urmă „o bombă energetică” ce ar putea duce la o creștere foarte mare a prețului gazelor pentru populație. De asemenea, el a mai adăugat că Republica Moldova este îngrijorată cu privire la faptul că aprovizionarea cu gaze via Ucraina ar putea fi întreruptă.