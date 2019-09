Președintele Klaus Iohannis a dat lovitura. S-a întâlnit cu președintele Moldovei, Igor Dodon: `Îi mulțumesc pentru susținere!`

Președintele României, Klaus Iohanni, s-a întâlnit cu omologul său moldovean în marja reuniunii Adunării Generale a ONU de la New York. Este prima întâlnire dintre cei doi de când Igor Dodon a fost ales președinte al Moldovei.

"Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat în cadrul întrevederii că, din perspectiva României, drumul european al Republicii Moldova, pe care Bucureştiul îl susţine cu fermitate, este singura opţiune de natură să aducă prosperitate cetăţenilor săi. Totodată, preşedintele României a evidenţiat importanţa menţinerii şi dezvoltării Parteneriatului Strategic bilateral pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, ca relaţie specială, strategică şi care trebuie să aibă permanent substanţă", a informat Administraţia Prezidenţială, prin intermediul unui comunicatul Administrației Prezidențiale.



Preşedintele român a abordat şi tema conflictului transnistrean, arătând că ţara noastră este "direct interesată de evoluţiile privind acest dosar, având în vedere interesele de securitate" ale României.



"Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat că din perspectiva României, care sprijină soluţionarea acestui conflict cu respectarea frontierelor internaţional recunoscute ale Republicii Moldova, este important de evitat orice soluţie care implică federalizarea Republicii Moldova sau altă formulă, care ar afecta vectorul său pro-european", reiese din comunicat.



Klaus Iohannis a evidenţiat sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova prin proiectele strategice de interconectare şi prin cele cu impact social pozitiv asupra nivelului de trai al cetăţenilor, finanţate şi derulate de ţara noastră.



Totodată, a făcut apel la valorificarea patrimoniului comun de istorie, cultură şi limbă română, "care nu pot şi nu trebuie în niciun caz să fie negate sau instrumentate politic" în Republica Moldova.



De asemenea, a subliniat importanţa sprijinirii eforturilor actualului guvern de la Chişinău pentru reformarea, europenizarea şi eficientizarea administraţiei, justiţiei şi a altor sectoare.

Pe pagina sa de Facebok, președintele Igor Dodon anunță că a discutat mai multe aspecte referitoare le relațiile dintre Moldova și România și că i-a mulțumit personal liderului de la București pentru sprijin și ajutor:

”La New York, in cadrul Adunării Generale a ONU am avut o întrevedere cu Președintele României, Klaus Iohannis.

În cadrul discuțiilor am parcurs întreaga agendă a relațiilor noastre bilaterale. Am subliniat caracterul strategic al cooperării noastre, menționînd faptul că România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova.

Am adus mulțumiri conducerii României pentru susținerea Republicii Moldova în domenii de interes major și pentru realizarea mai multor programe și proiecte importante, inclusiv in domeniul economic, social, energetic. În context, am reiterat faptul că relațiile cu statul vecin constituie o prioritate pentru administrația prezidențială.”, scrie Igor Dodon pe Facebook.