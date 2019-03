Președintele SUA, Donald Trump s-a opus prin VETO Congresului care i-a blocat declararea stării de urgenţă (PREMIERĂ în mandatul lui Trump)

Preşedintele Donald Trump a recurs vineri la dreptul său de veto pentru a bloca o rezoluţie adoptată de Congres, care se opune eliberării de fonduri în regim de urgenţă pentru ridicarea unui zid la frontiera cu Mexic, transmit agenţiile de presă internaţionale preluate de agerpres.

Este pentru prima oară de la preluarea mandatului de preşedinte, cu mai bine de doi în ani în urmă, când liderul de la Casa Albă îşi exercită acest drept.

"Congresul are libertatea să voteze această rezoluţie, iar eu am datoria să îi opun vetoul meu şi sunt foarte mândru de acest lucru", a declarat Trump din Biroul Oval al Casei Albe.



Preşedintele Trump, flancat de reprezentanţi ai organelor de aplicare a legii din statele de sud-vest ale Uniunii, de rude ale persoanelor care au decedat ca urmare a supradozei de droguri sau a violenţelor comise de imigranţi ilegali, precum şi de membri ai cabinetul său, a calificat rezoluţia Congresului ca fiind periculoasă.



"Ca preşedinte, protejarea naţiunii este datoria mea cea mai înaltă. Ieri, Congresul a adoptat o rezoluţie periculoasă care, dacă prin semnare ar deveni lege, ar pune în pericol, într-un foarte grav pericol, viaţa a nenumăraţi americani" a declarat Trump, potrivit dpa. "Rareori am avut o astfel de urgenţă naţională", a subliniat preşedintele SUA.



Făcând referire la imigraţia ilegală, preşedintele american a mai declarat că deşi "oamenilor nu le place cuvântul invazie, chiar despre asta este vorba", conform AFP.



Preşedintele Donald Trump a declarat luna trecută starea de urgenţă naţională pentru a putea avea acces la banii necesari construirii unui zid de-a lungul frontierei cu Mexic, promis în timpul campaniei electorale. Joi, Senatul şi Camera Reprezentanţilor au votat blocarea acţiunii preşedintelui american.