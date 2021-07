Predicția unei agenții de consultanță imobiliară: locuințele se scumpesc în acest an

Pandemia a schimbat paradigma investiţiilor imobiliare, din zona clădirilor comerciale (de birouri), unde exista o efervescenţă pe alocuri speculativă, spre zona rezidenţială, unde cererea este în continuare excedentară, în ciuda creşterii accelerate a preţurilor cu materialele de construcţii, lucru care va conduce şi la o scumpire a locuinţelor în acest an şi care vă continua şi în 2022, arată o analiză 24REAL, agenţie de consultanţă imobiliară, informează News.ro.

”Pandemia a schimbat paradigma investiţiilor imobiliare, din zona clădirilor comerciale (de birouri), unde exista o efervescenţă pe alocuri speculativă, spre zona rezidenţială, unde cererea este în continuare excedentară, cu proiecte în dezvoltare şi vândute încă din stadiul de schiţă, pe o piaţă în care preţul materialelor de construcţii la nivel mondial, cât şi în România, a atins niveluri record”, arată o analiză 24REAL, agenţie de consultanţă imobiliară specializată în tranzacţii cu spaţii de birouri de cel mult 1.000 mp, dar şi rezidenţial.

„Imediat după lockdown, piaţa de birouri a reacţionat emoţional: clienţii au încercat să încheie înţelegerile contractuale ce vizau închirierea de spaţii de birouri sau să diminueze costurile cu chiria, însă după câteva luni business-urile s-au stabilizat, temerea a dispărut, iar lucrurile au început să revină, treptat, la normal. O tendinţă observată de noi a fost aceea că au început să fie căutate spaţii de birouri în clădiri tot mai noi, moderne, beneficiind de flexibilitatea proprietarilor în ceea ce priveşte perioadele contractuale mai mici, dar şi cu beneficii suplimentare la semnarea contractelor - cum ar fi, de exemplu, amenajarea spaţiilor sau o perioadă de gratuitate la plata chiriilor”, a declarat Constantin Căpraru, managing partner 24REAL.

Piaţa rezidenţială însă, a reacţionat cel puţin ciudat în ultimul an.

„Pe de-o parte piaţa închirierilor de apartamente a scăzut la nivele istorice, cauza principală fiind închiderea activităţii educaţionale şi universitare, cât şi posibilitatea de a lucra de acasă (Work From Home - WFH), în timp ce, pe de altă parte, piaţa vânzărilor a crescut constant lună de lună, atât din perspectiva cererii şi a numărului de unităţi vândute, cât şi a preţului cerut”, arată consultanţii 24REAL.

În ciuda unui an marcat de multe incertitudini, piaţă de birouri rămâne un segment foarte important al pieţei imobiliare, cu o dinamică aparte şi schimbări ce vor marca sectorul pe perioade foarte lungi.

Dacă în 2020 clienţii au acţionat mai întâi emoţional, mai ales după ieşirea din starea de urgenţă, şi căutau să optimizeze costurile şi să diminueze suprafeţele închiriate, spre finalul anului 2020 şi începutul lui 2021, clienţii au început, treptat, să-şi reia activitatea la birou, astfel că au venit cereri din partea acestora de creştere a suprafeţelor închiriate. Mai precis, de la începutul acestui an, spaţiile care s-au eliberat odată cu debutul pandemiei au început să se ocupe din nou.

„Avem clienţi, investitori imobiliari, care se uită cu mai multă atenţie spre piaţa de birouri şi vor să realizeze achiziţii aici. Revenirea la birou, susţin aceştia, este o chestiune de timp. În 2021 majoritatea închirierilor efectuate cu ajutorul agenţiei au fost pentru dezvoltare de business (spaţii de birouri mai mari sau mai multe spaţii comerciale) şi consolidare (companiile au spaţii de birouri în mai multe locaţii şi acum doresc să concentreze toată activitatea într-un singur spaţiu, mai mare). Există şi companii care vor păstra sistemul de lucru hibrid, caz în care vor renunţa la o parte din spaţiile de birouri (mai ales prin subînchiriere – pe termen scurt)”, a adăugat Constantin Căpraru.

Potrivit acestuia, revenirea angajaţilor la birou şi faptul că spaţiile de lucru încep să se ocupe din nou, va duce piaţa office la un nivel de închiriere şi preînchiriere la finalul acestui an similar cu cel din 2019.

Totodată, există anumite sectoare de activitate şi domenii care se extind şi caută spaţii mai mari (uneori şi duble), chiar dacă se vor muta în aceste spaţii chiar şi peste un an, cum este cazul telecom, construcţii/amenajări/proiectare, distribuţie/producţie, electronice/electrocasnice, marketing online etc.

Preţul materialelor de construcţii a explodat

Activitatea intensă de pe şantierele din marile oraşe, impreună cu situaţia creată de pandemie, au dus la o inflaţie neaşteptată a preţurilor la materialele de construcţii, în unele cazuri, de exemplu, valoarea acestora dublându-se în mai puţin de un an, cum este cazul soluţiilor de izolaţie cu polistiren.

„În ciuda creşterii accelerate a preţurilor cu materialele de construcţii, lucru care va conduce şi la o scumpire a locuinţelor în acest an, şi care vă continua şi în 2022, nu considerăm că ne aflăm într-o bulă imobiliară, de tipul celei din 2008, asta deoarece cumpărătorii de azi sunt mult mai solvabili. Piaţa imobiliară a învăţat încă odată că produsele de calitate sunt vandabile în orice moment. Pandemia ne-a învăţat că spaţiul verde şi terasele sunt mai importante decât am fi crezut vreodată, iar clienţii încep să conştientizeze că trebuie să plătească şi pentru acestea, întrucât confortul poate cere, uneori, sacrificii”, a explicat, la rândul său, Oscar Răceanu, head of Residential Division 24REAL.

În ultimele şase luni, sectorul rezidenţial a înregistrat o creştere accelerată a cererii pentru terenuri şi case în zonele limitrofe ale Bucureştiului, dar şi pentru terenuri (ideal cu autorizaţii) pentru dezvoltări imobiliare rezidenţiale, în special în zona de nord, unde unităţile se vând cu preţuri şi de peste 2.000 euro/mp.

„Ca în multe domenii, nu există o predictibilitate prea mare în ceea ce priveşte preţul imobilelor, însă clienţii doresc să facă investiţii imobiliare – pentru că ele reprezintă, în continuare, unele dintre cele mai sigure plasamente. Clienţii sunt interesaţi să investească în proprietăţi care generează un randament anual, un model de business folosit cu succes în alte ţări şi care se dezvoltă cu rapiditate şi în ţara noastră”, a mai spus reprezentantul agenţiei.

În ciuda unei perioade marcate de incertitudine, echipa 24REAL s-a concentrat pe portofoliul de clienţi şi de soluţii pe care le-a oferit, diversificându-şi activitatea şi pe sectorul rezidenţial. La începutul anului 2020, agenţia de consultanţă a deschis un departament rezidenţial, într-un moment în care cererea creştea continuu, iar oferta făcea faţă cu greu volumului tranzacţionat. Consultanţii imobiliari care nu au scăzut calitatea serviciilor au reuşit să-şi menţină sau să-şi dezvolte business-urile într-o astfel de perioadă. În plus, clienţii serviciilor de consultanţă devin din ce în ce mai conştienţi de nevoile lor şi, implicit, de nevoia de a angaja un specialist imobiliar.

Acest aspect, cât şi cererea crescută din zona rezidenţială au îndreptăţit 24REAL să dezvolte o echipă specializată pe piaţa rezidenţială, planul pentru acest an fiind de a ajunge până la 10 noi colegi care să completeze serviciile conexe şi complete de pe piaţa de birouri. Acesta este şi motivul pentru care sunt folosite experienţa, expertiza şi calitatea serviciilor din piaţă de birouri şi în zona rezidenţială, unde există un apetit cel puţin la fel de crescut de colaborare.

Tot în acest an, 24REAL ţinteşte intermedierea cu succes a unui număr de peste 50 tranzacţii pe piata de birouri (reprezentând aproximativ 18.000 mp de spaţii de birouri) şi de peste 50 de unităţi (apartamente şi case/vile) pe piaţa rezidenţială.

Pe site-ul agenţiei sunt în prezent listate peste 850 birouri, spaţii comerciale şi imobile spre închiriere şi vânzare, iar ţinta pentru finalul anului este ca numărul total al acestora să depăşească 1.000 de unităţi.

