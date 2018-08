Prefectul Capitalei explică cum s-a dat ordinul ca jandarmii să intervină în FORȚĂ în Piața Victoriei

Prefectul Capitaei Speranţa Cliseru a susţinut, miercuri, la ieşirea de la audierile de la Parchetul General, că a respectat legea "cu stricteţe”, iar ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei pe care l-a semnat respectă legislaţia în vigoare. Speranţa Cliseru a mai spus că are calitatea de martor în dosarul instrumentat de procurorii Parchetului General şi nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliştilor, repetând că a respectat legea.

"Am calitatea de martor în dosar, nu am venit cu avocatul. Aş vrea să fac câteva lămuriri. Eu vreau să vă asigur că am respectat legea cu stricteţe, contrar a ceea ce s-a încercat sau vehiculat în spaţiul public. Nu înţeleg de ce au vrut alţii să denigreze instituţia prefectului, noi nu facem politică, noi respectăm legea prefectului. Să aveţi încredere că noi respectăm legea. Nu pot detalia sau explica modul în care alte instituţii au acţionat. Eu vorbesc doar despre mine. Am respectat legea şi acel ordin de intervenţie respectă legislaţia în vigoare. V-am răspuns că a fost legea respectată”, a declarat Speranţa Cliseru, la ieşirea de la Parchetul General, unde a fost audiată câteva ore în dosarul violenţelor din Piaţa Victoriei.

Prefectul Capitalei nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliştilor, repetând doar de fiecare dată că a respectat legea.

Este prima ieşire publică a Speranţei Cliseru după mitingul din 10 august.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, preciza, a doua zi după violenţele din Piaţa Victoriei, că la ora 23.11 prefectul Capitalei a emis ordin ca Jandarmeria să acţioneze în forţă, iar din acel moment şi până la ora 02.00 s-au luat măsuri astfel încât să fie evacuată zona.

El a susţinut că în primă fază jandarmii au acţionat cu gaze lacrimogene, iar după ce violenţele s-au înteţit, aceştia i-au somat pe protestatari cu trei semnale luminoase care anunţau intervenţia în forţă a jandarmilor, pentru atenţionarea oamenilor de a evacua zona şi pentru avertizarea celor care se manifestau violent. Ulterior, pentru că nu s-a renunţat la violenţe, prefectul a semnat ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor, la ora 23.11.

"Din acel moment şi până la ora 2.00 s-au luat măsuri gradual şi sub toate formele, astfel încât să se evacueze zona, iar persoanele de bună credinţă să se poată retrage în siguranţă, mai ales că erau foarte multe femei, foarte mulţi copii. În tot acest timp, jandarmii din dispozitiv au fost loviţi cu pietre şi alte obiecte contondente şi ulterior s-a decis o intervenţie în forţă. Pe parcursul acesteia, s-a confirmat suspicinea că grupuri de persoane violente era unul compact şi foarte bine organizat şi aveau un obiectiv bine determinat, acela de a instala haosul şi de a se vandaliza zona din Piaţa Victoriei. În aproximativ 30 de minute, jadarmii au reuşit dispersarea grupului violent, fiind reţinute persoanele violente. Vorbim de 33 de persoane care au fost duse la secţiile de poliţie, până acum fiind opt dosare penale. Situaţia este foarte complexă, este în dinamică şi se schimbă de la o oră la alta”, spunea Militaru.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat şi reprezentanţii Jandarmeriei au fost audiaţi marţi în Comisia de Apărare din Parlament, Carmen Dan susţinând că nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, în ziua de 10 august şi că a aflat despre ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice după ce acesta a fost semnat.

"În jurul prânzului am ajuns la minister şi am primit informări pe tot parcursul zilei. Nu am discutat cu doamna prefect (prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, n.r.) în ziua de 10 august. Am primit informaţia pe fluxul informaţional după ce s-a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice”, a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan, la finalul audierii în comisia de apărare.

Dan a spus că nu a primit o invitaţie oficială de a veni în comisie, însă a considerat că trebuie să fie prezentă la audieri pentru a prezenta "aspectele relevante", ea spunându-le membrilor comisiei parlamentare că nu are "nicio rezervă" să solicite şi prezenţa prefectului la audieri. "Puteam lua în calcul şi prezenţa prefectului, dar noi nu am venit la comisie în baza unei invitaţii oficiale, am venit în ideea că vom avea cvorum şi vă putem spune aspectele pe care le consideraţi relevante. Nu am nicio rezervă ca ulterior, dacă consideraţi, să solicitaţi şi prezenţa prefectului", a afirmat Carmen Dan, întrebată de ce nu a venit la audieri şi prefectul Smaranda Cliseru.

Opoziţia a criticat modul în care s-a desfăşurat audierea ministrului de Interne Carmen Dan şi a reprezentanţilor Jandarmeriei în comisia de apărare din Parlament, unde aceştia au fost chemaţi de PNL să dea explicaţii despre intervenţia forţelor de ordine la mitingul din 10 august, spunând că, deşi au fost puse multe întrebări, ministrul de Interne a răspuns doar la câteva. Deputaţii PNL şi USR spun că au participat la comisie mai mult ca spectatori, pentru că nu le-a fost arătat raportul şi nici măcar nu ştiu care erau informaţiile clasificate. Deputatul PNL Victor Dobre a atras atenţia că de la audiere a lipsit prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, care a semnat ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor. "Nefiind decidentul, nu am avut cu cine clarifica motivele intervenţiei”, a spus Victor Dobre, precizând că imediat ce se va relua activitatea parlamentară, va solicita audierea în comisia de apărare a prefectului.

Incidente extrem de violente au avut loc în 10 august la mitingul diasporei din Piaţa Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni, iar peste 400 de persoane au fost rănite.

Parchetul General a anunţat marţi seară că au fost înregistrate 386 de plângeri în dosarul privind violenţele de la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei. Procurorii precizau, de asemenea, că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost înregistrate 22 de dosare penale, într-unul dintre ele fiind începută urmărirea penală in personam.

Cei care acuză modul în care s-a desfăşurat mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei şi intervenţia în forţă a jandarmilor pentru restabilirea ordinii trebuie să accepte că acestea au fost determinate de acţiunile violente ale unora dintre protestatari, a susţinut ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Ea a prezentat duminică, într-o declaraţie de presă, cronologia protestului din 10 august, când au avut loc incidente violente între protestatari şi forţele de ordine, în urma cărora sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, şi a atras atenţia că protestatarii paşnici au avut de suferit inclusiv din cauza faptului că au fost „reticenţi” în a se delimita de manifestanţii violenţi.