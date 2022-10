'Prefer să merg la închisoare decât să lupt în Ucraina' / Poveste tulburătoare scăpată printre gratiile propagandei ruse

Războiul început în februarie a dat peste cap viețile a milioane de oameni. Fiecare persoana întelege si acționează în felul ei atunci când este pusă în situații limită. Un material bbc.com ne prezintă povestea tulburătoare a unui tânar, Mihail, care se vede pus în situația de a pleca pe front, deși acest lucru este împotriva princiipilor sale.

În orașul Podporozhye, la opt sute de kilometri de Moscova, oficialii de la biroul de recrutare militară se întâlnesc pentru a decide dacă locuitorul local Mihail Ashichev trebuie mobilizat și trimis în Ucraina.

Mihail își argumentează cazul.

"Nu sunt un pacifist", explică el. "Dacă o țară ar încerca să ocupe patria mea sau să comită o agresiune împotriva Rusiei, m-aș duce direct la biroul de înrolare militară și m-aș înrola, fără să aștept actele de chemare. Dar, în acest caz particular, cred că nu există nicio amenințare militară la adresa patriei mele."

"Dar patria noastră este în pericol", insistă unul dintre oficiali.

"Patria mea nu era în pericol înainte de 24 februarie", răspunde Mihail, referindu-se la data la care Rusia a invadat Ucraina.

Mihail, în vârstă de 34 de ani, este mecanic. În ciuda faptului că Rusia a devenit un stat din ce în ce mai autoritar, în care drepturile civile și drepturile omului au fost reduse, Mihail susține că constituția rusă îi dă dreptul de a fi un obiectiv de conștiință. El refuză să lupte în Ucraina.

"În timp ce stăteam acolo și spuneam aceste lucruri, am fost foarte nervos" Când am revăzut înregistrarea video, dimpotrivă, am văzut teamă în ochii oamenilor care mă ascultau. Cred că asta se datorează faptului că sunt obișnuiți să trateze oamenii ca pe niște obiecte pe care le pot muta dintr-un loc în altul sau pur și simplu le pot da ordine. Dintr-o dată, iată-mă pe mine spunând lucrurile pe care le spuneam.

"Apoi au venit amenințările. 'Vom spune poliției despre asta și ei vor investiga', spuneau ei. Am sentimentul că acești oameni sunt îngroziți de ideea de a pierde controlul. Sunt obișnuiți să controleze totul".

Potrivit lui Vladimir Putin, peste 220.000 de rezerviști ruși au fost chemați la datorie de când președintele rus a declarat luna trecută "mobilizarea parțială". Deși liderul de la Kremlin a indicat că mobilizarea se va încheia în curând, Kremlinul a refuzat să numească o dată anume.

În ultimele zile, televiziunea de stat rusă a difuzat imagini cu oameni mobilizați care se antrenează în Rusia, completate cu declarații patriotice ale unora dintre recrutați. Săptămâna aceasta, președintele Putin a fost prezentat în timp ce se întâlnea cu soldații mobilizați pe un teren de antrenament din regiunea Ryazan, o încercare de a atrage sprijinul public pentru efortul de mobilizare.

Dar nu există nicio îndoială că mobilizarea a stârnit o alarmă profundă în societatea rusă. În martie, Vladimir Putin declarase că nu va avea loc nicio mobilizare. Doar "soldații profesioniști", a promis el, vor lua parte la "operațiunea sa militară specială".

Toate acestea s-au schimbat în urma deciziei sale de a anunța "mobilizarea parțială". Odată cu chemarea a sute de mii de rezerviști ruși, războiul din Ucraina a devenit mult mai real pentru publicul rus. Dintr-o dată, soți, tați și fii au fost înrolați în armată și trimiși pe linia frontului: în unele cazuri, fără echipamentul sau pregătirea necesară. De câteva săptămâni, rușii mobilizați au postat videoclipuri pe rețelele de socializare, în care se plâng de condițiile precare și de lipsa de resurse.

"Oamenii din jurul meu sunt îngroziți din cauza mobilizării", spune Mihail, "pentru că acum acest lucru îi afectează pe toți."

În urma refuzului său de a lupta, Mihail a primit unele abuzuri pe rețelele de socializare rusești. "Este un laș și un șobolan care fuge de corabie", se arată într-un comentariu. "Un om care face acest lucru nu se poate numi bărbat", scrie un altul.

Însă Mihail a primit și mult sprijin pentru poziția morală pe care o adoptă. Iată câteva dintre comentariile pozitive: "Bravo, Mihail, ești curajos și cinstit." "Refuzul de a ucide este uman și curajos." "Un om bun. Nu te ascunzi și nu fugi. Pui întrebarea corectă: cine plănuia de fapt să ne atace înainte de 24 februarie?".

Mihail este hotărât să folosească toate mijloacele legale pentru a-și apăra poziția. Dar dacă va pierde procesul?

"Când se vorbea despre mobilizare doar ca despre o posibilitate, eu deja decisesem și convenisem cu familia mea că, dacă va apărea o astfel de situație, voi refuza să fac acest lucru, chiar dacă mă vor trimite la închisoare. Dacă ar fi trebuit să o fac, aș fi ales închisoarea. Nu este nimic de temut. Știm că în Ucraina oamenii mor sub dărâmături și că părinții își îngroapă copiii.

Statul mă va considera un criminal dacă nu mă duc să lupt în acest război. Dar nu voi fi un criminal din punctul de vedere al umanității, sau al meu."