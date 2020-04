Preluarea Alvogen de către AI Sirona a fost AUTORIZATĂ de Consiliul Concurenţei

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care AI Sirona intenţionează să preia compania Alvogen CEE Kft., în această operaţiune nefiind prezente obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, potrivit Agerpres.

"În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal. Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial", precizează autoritatea de concurenţă, într-un comunicat de presă transmis, marţi, AGERPRES.

AI Sirona face parte din Grupul Advent, care îşi concentrează activitatea de investiţii în sectoare, precum: servicii financiare şi de afaceri, sănătate, industrie, comerţ, bunuri de larg consum şi activităţi de divertisment, tehnologie, media şi telecomunicaţii.



În România, Grupul Advent este prezent în domeniul sănătăţii prin Grupul Zentiva, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul dezvoltării, autorizării, producţiei, punerii pe piaţă, vânzării şi comercializării de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, prin intermediul companiilor Zentiva SA, Solacium Pharma SRL şi Be Well Pharma SRL.



Alvogen controlează mai multe companii active în Europa Centrală şi de Est în domeniul dezvoltării, autorizării, producţiei, punerii pe piaţă, vânzării şi comercializării de produse farmaceutice şi suplimente alimentare.



Pe plan local, Alvogen este prezentă în sectorul producţiei şi distribuţiei de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, prin subsidiarele sale Labormed Pharma S.A. şi Alvogen Romania SRL.