PREMIERĂ în istoria Alianţei USR-PLUS: Organizează un miting în orașul în care PNL se laudă cu reușitele primarului

Alianţa USR-PLUS anunţă că primul miting electoral din campania pentru alegerile europarlamentare va fi organizat la Cluj-Napoca pe 5 mai, orașul în care Emil Boc, fost lider PDL, acum la PNL, este primar.

"La Cluj-Napoca va avea loc, pe 5 mai, primul miting electoral al Alianţei 2020 USR PLUS formată din Partidul Uniunea Salvaţi România (USR) şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS). Pentru ambele partide, acesta va fi primul eveniment de acest tip pe care îl organizează. Alianţa 2020 USR PLUS marchează prin acest miting începutul oficial al campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, primele alegeri după doi ani de când PSD+ALDE au preluat puterea, iar cetăţenii şi-au petrecut multe seri în stradă la proteste, în spitalele murdare, sau la cozile de la ghişee", se arată într-un comunicat transmis, vineri, de organizatori.

Potrivit sursei citate, alegerea Clujului se datorează faptului că a adunat cele mai multe semnături pentru două campanii cetăţeneşti, dar şi scorului pe care l-ar obţine alianţa la alegeri, conform unui sondaj de opinie.

"Oraşul de pe malul Someşului este alegerea firească pentru acest eveniment. Clujenii au oferit cele mai multe semnături din ţară în ambele campanii cetăţeneşti de modificare a legilor pe care USR şi PLUS le-a susţinut în 2018, respectiv "Fără Penali în Funcţii Publice" şi "Oameni Noi în Politică". (...) Reamintim că sondajul făcut în luna martie de către IMAS pe raza municipiului Cluj-Napoca în ceea ce priveşte intenţia de vot pentru alegerile europarlamentare situează Alianţa 2020 USR PLUS în vârful clasamentului, cu un procent de peste 40% - de departe cel mai mare din ţară", se mai arată în comunicat.

