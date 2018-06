PREMIERĂ - O primărie din România e executată SILIT pentru un credit luat de fiica primarului, angajată ca juristă

Primăria Murgaşi, din judeţul Dolj, este obligată la plata sumei de aproape 400.000 de euro din bugetul local, după ce a pierdut un proces pentru datoria pe care o are la bancă fosta juristă a instituției, care este şi fiica fostului primar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Primarul comunei Murgaşi, Daniel Ţeligrădeanu, a declarat, vineri, că totul a început în anul 2008, atunci când Mirela Simina Drăguț, fiica primarului de atunci, dar și angajată a Primăriei Murgași în calitate de consilier juridic, a luat un credit de 220.000 de euro pentru a cumpăra un teren în Piteşti, iar ulterior nu ar fi plătit nicio rată la bancă.

Banca și o companie de recuperare creanțe s-au îndreptat împoriva primăriei pentru a recupera banii cheltuiți deja de femeie, potrivit actualului primar, Daniel Țeligrădeanu.

Ţeligrădeanu a afimat că în momentul în care s-a cerut poprire pe salariul fostei juriste, primarul de atunci, Constantin Nedelea, nu ar fi atacat decizia instanţei și nici nu ar fi anunţat că femeia nu mai lucrează acolo.

Tribunalul Dolj a decis, la începutul săptămânii, ca Primăria Murgași să fie executată silit, decizia fiind definitivă.

„Faptul pentru care s-a ajuns aici este că nu au existat căi de apărare, a fost o pasivitate totală din partea UAT-ului de la vremea respectivă, primarul nu s-a apărat în instanţă, nu a înaintat în instanţă o adresă din care să rezulte că ea nu mai era salariata primăriei de mult timp. Doar pentru că tatăl era primar? Mi-e greu să exprim motivele”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, Primăria Murgaşi are un buget de două milioane de lei, adică atât cât este valoarea datoriei, ceea ce însemnă că instituţia nu va mai avea bani nici de salarii şi nici de investiţii, angajaţii instituției fiind disperaţi pentru că vor ajunge în situaţia în care nu îşi vor mai lua salariile pe viitor.

Fostul edil, Constantin Nedelea, şi fiica acestuia, Mirela Simina Drăguț, au refuzat să comenteze situaţia, însă soţul femeii, Florin Drăguţ, a declarat că aceasta a plătit doi ani ratele şi terenul din Piteşti a fost luat de firma de recuperare, astfel că nu înţelege de ce s-a ajuns la această situaţie.

„Este un abuz ce ni se întâmplă nouă astăzi şi primăria săraca nu are nicio treabă, nu are nicio legătură, nu are nicio treabă. E un contract cu persoana fizică şi banca. A, dacă soţia mea mai era angajată şi nu îi făcea poprire... dar executa doar pe poprire. Aşa ceva nu există pe lumea aceasta”, a spus bărbatul.

Fostul primar al comunei doljene Murgaşi, Constantin Nedelea, a fost condamnat definitiv, în 2016, la un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu şi fals intelectual. Acesta a achitat mai multe facturi pentru lucrări neexistente în localitate.