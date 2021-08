Premiera serialului 'Blacklist Redemption' şi noi sezoane din 'Doctorul cel bun' şi 'Harrow', din septembrie la AXN

Premiera serialului „Blacklist Redemption” şi noi sezoane din „Doctorul cel bun” şi „Harrow” se regăsesc în grila de septembrie a postului AXN. În plus, maratonul de filme de weekend va continua toamna aceasta, iar printre cele care vor putea fi urmărite luna viitoare se numără „Recuperatorul/ Get Carter”, „Amnezia/ Hardwired”, „La viteză maximă/ Driven” şi „Cât îmi dai ca să te împuşc?/ The Whole Nine Yards”, potrivit news.ro.

„Preşedinte de rezervă/ Designated Survivor” - sezonul 3, din 14 septembrie, marţea, ora 21.00, episoade triple; cu Kiefer Sutherland, Maggie Q, Kal Penn

Tom Kirkman, un membru de rang doi al cabinetului, se trezeşte brusc noul preşedinte al Statelor Unite ale Americii, după un atac catastrofic asupra clădirii Capitoliului ce are loc în timpul discursului către naţiune. În lumina acestei tragedii naţionale, noul preşedinte se va strădui să menţină unite atât ţara, cât şi propria familie, în timp ce învaţă jocurile volatile ale puterii şi politicii. În sezonul trei, preşedintele Kirkman va trebui să se confrunte cu o nouă faţetă a vieţii politice - campania electorală. Ultimul sezon al serialului va aborda subiecte precum ce se ascunde în spatele unei campanii, tacticile şi negocierile ascunse publicului larg, modul de finanţare a campanilor, dar şi importanţa dezbaterilor publice. Mai mult, noile episoade vor aborda şi problema ştirilor false, oferind o privire profundă asupra democraţiei americane.

„Doctorul cel bun/ The Good Doctor” - premiera sezonului 4, pe 16 septembrie, joia, episoade duble, de la ora 21.00; cu Freddie Highmore, Hill Harper, Richard Schiff

Povestea doctorului Shaun Murphy, un tânăr autist care a visat din copilărie să devină medic, continuă în noul sezon. Shaun îşi foloseşte talentul medical extraordinare în cadrul spitalului St. Bonaventure, demonstrând încă odată că poate salva vieţi. Tânărul şi-a îmbunătăţit abilităţile de comunicare şi interacţiune cu pacienţii şi colegii, dezvoltând relaţii de prietenie cu ceilalţi rezidenţi, iar pe plan personal a explorat pentru prima dată dificultatea relaţiilor de dragoste.

Astfel, în sezonul patru, telespectatorii vor putea urmări cum evolutează povestea de iubire dintre Shaun şi Lea, ce noi obstacole le ies în cale şi cum le va depăşi personajul principal.

Mai mult, Shaun va avea de coordonat patru noi rezidenţi, fiecare cu ambiţii puternice. Primele episoade ale noului sezon vor aborda pandemia provocată de noul coronavirus, dar şi modul în care spitalul şi personajele se adaptează noii realităţi.

„Harrow - Viaţă de legist” - premiera sezonului 3, pe 16 septembrie, joia, de la ora 23.00; cu Ioan Gruffudd, Robyn Malcolm, Ella Newton

Daniel Harrow este un medic legist care iese din tipare. Plin de empatie faţă de persoanele decedate şi cu o inclinaţie spre nerespectarea regulilor şi a autorităţii, Harrow reuşeşte să rezolve chiar şi cele mai bizare cazuri. Misiunea lui este de a da o voce victimelor şi nu se va opri de la nimic pentru a afla adevărul despre ce s-a întâmplat cu ele. Noul sezon continuă evenimentele care au marcat finalul sezonului doi - când Harrow găseşte cadavrul presupusului său fiu, James. Pe parcursul episoadelor, medicul legist se străduieşte să rezolve cât mai multe cazuri, în timp ce se concentrează pe dezvăluirea misterului din jurul morţii lui James. Situaţia se complică atunci când un criminal periculos îşi face apariţia şi îi ameninţă familia. Astfel, Harrow va avea alegeri dificile de făcut şi, mai ales, de decis, până unde este dispus să meargă pentru a-i salva pe cei pe care îi iubeşte.

„Lista neagră: Răscumpărarea/ Blacklist Redemption” - sezonul 1, din 20 septembrie, lunea, episoade duble, de la ora 22.00; cu Ryan Eggold, Famke Janssen, Edi Gathegi

În spin-off-ul cunoscutului serial „Lista neagră”, criminalii cel mai greu de capturat de pe celebra listă a lui Red Reddington se reunesc pentru a forma o echipă de mercenari de elită. Căutând să-şi răscumpere greşelile din trecut, noul grup încearcă să rezolve cele mai grave şi periculoase probleme pe care guvernele lumii nu îndrăznesc să le abordeze. Noua echipă, care îşi propune să devină o forţă a binelui, este formată din Tom Keen, ofiţer sub acoperire, şi Susan "Scottie" Hargrave, şefa strălucită şi vicleană. Celor doi li se alătură Matias Solomon, un criminal nemilos şi, totodată, nemesisul lui Tom, hackerul Dumont, dar şi agentul Nez Rowan. Împreună vor porni în misiuni dificile, ce uneori par imposibile, cu speranţa că îşi vor putea salva sufletele.