PREMIERĂ: Un student candidează împotriva lui Tudor Toader pentru funcţia de rector

Un student de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, cunoscut pentru criticile sale vehemente la adresa rectorului Tudorel Toader, s-a înscris în competiţia pentru funcţia de rector al instituţiei, candidatura sa fiind însă respinsă de Biroul Electoral.

El spune că a decis să intre în cursă după ce a încercat să identifice un contracandidat cu şanse în bătălia cu Tudorel Toader, doar că s-a lovit de reticenţa şi frica unor profesori.

Silvian Emanuel Man, student în cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza“, lider onorific al Ligii Studenţilor, anunţă pe Facebook că în cursul zilei de vineri s-a înscris în cursa pentru postul de rector al universităţii, însă candidatura nu i-a fost acceptată.

“Sunt primul student care şi-a depus vreodată candidatura pentru funcţia de rector, cel puţin în România. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 nu prevede cine anume poate candida şi ocupa o astfel de funcţie. Nu există nicio condiţie de apartenenţă la corpul didactic. Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (UNAP) au rectori care nu sunt cadre didactice. Cu toate acestea, Biroul Electoral Central (BEC) al universităţii mi-a invalidat candidatura. Voi contesta decizia şi voi reveni cu explicaţii juridice pe această temă“, afirmă Sivian Emanuel Man.

Totodată, Man îl acuză pe rectorul Tudorel Toader de lipsă de viziune şi îi reproşează că în timpul mandatului său, Toader a preferat să facă politică şi să fie un ministru controversat al Justiţiei, aducând prejudicii de imagine comunităţii academice ieşene.

“Toader ar fi un bun director general administrativ. Dar nu un rector. Un rector trebuie să aibă viziune şi să fie loial comunităţii academice. Toader a ratat, din perspectiva mea, în mare parte, principalele obiective manageriale propuse în 2016“, spune Silvian Emanuel Man.

El dezvăluie că a încercat în ultimele luni să identifice un candidat care să-l concureze pe Tudorel Toader, însă nu a reuşit acest lucru.

“M-am lovit mereu lovit de reticenţă şi de fricile unor cadre didactice. „Are putere prea mare.”, „Are relaţii înalte, legături cu serviciile etc.”, „Dacă pierd mă poate distruge.” Am înţeles că mulţi membri ai comunităţii academice nu pot ieşi, din păcate, din această paradigmă a reţelelor de putere. Existenţa unor astfel de mentalităţi arată că, de fapt, în universităţile româneşti, nu există libertate academică. Văzând că nu candidează nimeni, am decis să candidez eu! Democraţia universitară nu poate fi simulată, prin natura per se a universităţii. Este nevoie de dezbatere, pluralitate de idei şi de alternative“, precizează Silvian Emanuel Man.

La alegerile pentru postul de rector al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza“ candidează actualul rector al instituţiei, Tudorel Toader, şi Adrian Muraru, cadru didactic al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Alegerile sunt programate pe 11 martie.