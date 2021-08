Premierul Cîțu, comentariu pe pagina de Facebook a Larisei Iordache: 'Fii puternică!'

Premierul Florin Cîțu a ținut să o încurajeze pe gimnasta Larisa Iordache, după ce aceasta a ratat, din cauza unei accidentări, finala olimpică la bârnă.

„Fii puternică! Suntem alături de tine”, a scris premierul într-un comentariu pe pagina de Facebook a Larisei Iordache.

Gimnasta Larisa Iordache a ratat finala la bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza problemelor de la gleznă, a anunţat marţi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.



Larisa Iordache ar fi trebuit să intre în concurs marţi, de la ora 11:50 (ora României), în finala la bârnă din cadrul concursului de gimnastică artistică de la JO 2020.

"Nu vom înţelege niciodată de ce drumul pe care ni-l alegem este atât de dur cu noi în unele momente când ai nevoie să te lase să mergi liniştit spre ce vrei tu să faci. Am încercat şi am sperat până în ultima clipă pentru această finala olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit... durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om. Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine şi pentru fiinţa care m-a împins pe drumul acesta, care din păcate nu mai este lângă mine şi nu mai pot obţine un cuvânt de încurajare de la ea... Însă ştiu că am iubirea necondiţionată a familiei mele. Vă iubesc!", a scris sportiva pe pagina sa de Facebook.