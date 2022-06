Premierul Ciucă - discuţii cu preşedintele partidului de guvernământ din Cipru, în marja Congresului PPE

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a avut o întrevedere, marţi, cu preşedintele Partidului Adunarea democratică din Cipru (DISY), Averof Neofytou, în marja participării la Congresul Partidului Popular European care are loc la Rotterdam.

"Apreciez foarte mult cooperarea dintre partidele noastre. I-am urat mult noroc la alegerile prezidenţiale de anul viitor", a scris Ciucă, pe Twitter.

Preşedintele PNL participă, alături de mai mulţi liberali, la Congresul Partidului Popular European în care va fi aleasă conducerea PPE - preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general şi trezorier.

Excellent meeting with @AverofCY, President of the Democratic Rally Cyprus (@DISY1976). I strongly apreciate cooperation between our parties.

Wished him good luck in the Presidential elections next year. pic.twitter.com/wsTx64MHvG