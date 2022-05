Premierul Ciucă la Fabrica Bosh de la Jucu: Companiile în continuă extindere reprezintă poli de dezvoltare pentru regiunile în care își desfășoară activitatea

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a vizitat Fabrica Bosch din Jucu, județul Cluj, una dintre cele două unități de producție ale companiei Bosch în România, care activează pe plan local din anul 2013.

În discuțiile cu managementul companiei, premierul Ciucă a apreciat continua dezvoltare pe care a cunoscut-o an de an această societate, prin investiții în creșterea capacității de producție și de logistică, în noi tehnologii și echipamente de ultimă oră, precum și prin extinderea portofoliul de produse. În prezent, fabrica Bosch Cluj are trei hale cu o suprafață de producție de 50.000 de metri pătrați, suprafața totală construită fiind de 140.000 de metri pătrați. Investiția totală, de la deschiderea fabricii, se ridică la peste 465 milioane de euro, iar începând cu 2013, compania a beneficiat de ajutor de stat de 60 de milioane de euro.

”Fabrica de la Jucu este, de mulți ani, într-o continuă și rapidă extindere a producției și activităților de cercetare-inovare. Pentru această regiune este un pol de dezvoltare, cu beneficii semnificative în domeniul cercetării, al atragerii de noi investiţii generatoare de locuri de muncă înalt calificate şi bine plătite. Datorită investitorilor precum Bosch, a promovării unei politici orientate spre investiții, România înregistrează în primul trimestru al acestui an cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană”, a spus premierul Ciucă.

Șeful Executivului a menționat că Guvernul va continua să aibă o abordare deschisă față de mediul de afaceri, prin susținerea investițiilor, aplicarea unor măsuri de protejare a economiei, inclusiv prin implementarea Programului ”Sprijin pentru România”. ”Predictibilitatea, stabilitatea și încrederea tuturor celor care contribuie la dezvoltarea economică a țării sunt foarte importante. Vom menține anul acesta cadrul fiscal, sistemul de impozitare și nu vom introduce taxe noi”, a subliniat premierul Ciucă.

Premierul a apreciat produsele de înaltă calitate și soluțiile inovatoare oferite de Fabrica Bosch Cluj marilor producători auto, respectiv unitățile de control electronice pentru asistența de conducere auto, pentru siguranța și confortul în trafic și pentru îmbunătățirea experienței condusului, dar și unitățile de control electronice pentru sisteme de propulsie eBike.

Reprezentanții companiei au arătat că este nevoie de investiții substanțiale pentru a menține performanța tehnologică la cote înalte și pentru a promova tehnologii prietenoase cu mediul, în condițiile în care Bosch a atins în 2020 neutralitatea privind emisiile de CO2 la nivel global.

În septembrie 2021, compania a inaugurat la Cluj cea de-a treia hală de producție în cadrul fabricii de componente electronice auto. Unitatea permite fabricarea de unități electronice de control de înaltă calitate pentru vehicule electrice, asigurând tehnologii de producție de ultimă generație, mai eficiente, mai flexibile și mai personalizate.

Compania folosește soluții de inteligență artificială pentru a detecta și remedia posibile deviații în procesul de producție de la un stadiu incipient și alocă, în acest sens, o parte considerabilă din investiții soluțiilor de digitalizare și Industrie 4.0, cu obiectivul de a menține utilizarea tehnologiilor de ultimă oră în cadrul fabricii Bosch Cluj.

Șeful Executivului a subliniat contribuția semnificativă a companiei la formarea elevilor din cadrul sistemului de învățământ dual, dar și la dezvoltarea personală și profesională a angajaților Bosch, prin programe care susțin relația dintre educație și mediul de afaceri.

”Apreciez preocuparea activă a companiei pentru a ajuta tinerii aflați la început de drum. Avem nevoie de conectarea sistemului educațional la realitatea din industrie și la nevoile concrete. Fără practica și pregătirea la nivel înalt a profesorilor, absolvenții nu vor putea valorifica potențialul de care sunt capabili. Avem nevoie de politici publice în acest sens, iar Guvernul va avea în vedere această prioritate”, a declarat premierul.

În acest context, repezentanții Bosch au menționat necesitatea actualizării curriculei educaționale, ca o condiție prealabilă pentru forța de muncă calificată.

În cadrul fabricii de la Jucu funcționează, începând din 2017, un Centru de Training cu săli de instruire moderne și ateliere de ultimă generație.

Din 2014, fabrica Bosch Cluj derulează programul Școala Duală Bosch, care reprezintă o metodă alternativă a învățământului profesional clasic.

În fabrica Bosch din județul Cluj lucrează 3.100 de angajați, de 15 naționalități, 50% din personal sunt femei, iar procentul femeilor manager este de 24%. Media de vârstă a personalului este de 37 de ani, cel mai în vârstă angajat avânt 68 de ani, iar cel mai tânăr, 18.

În cadrul discuțiilor premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu reprezentanții companiei, a reieșit nevoia unor modificări legislative pentru a facilita procesului de angajare a cetățenilor străini (non UE) în România, având în vedere lipsa forței de muncă. Alte teme abordate au vizat facilitarea procesului logistic spre și către UE, prin aderarea României la spațiul Schengen, precum și dezvoltarea infrastructurii locale pentru a oferi un acces mai facil de la și spre fabrică.

Grupul Bosch este prezent pe piaţa din România de peste 27 de ani. Cu două fabrici, un centru de inginerie, un centru de externalizare a proceselor de afaceri şi birouri de vânzări, toate cele patru sectoare de activitate ale grupului sunt reprezentate în România: Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum, Tehnologie pentru construcţii şi energie şi Tehnologie industrială.

Bosch a avut, în 2020, vânzări consolidate în valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) în România. Vânzările totale nete, de 6,8 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro), inclusiv vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companii afiliate, au rămas la un nivel similar cu cel al anului anterior.