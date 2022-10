Premierul grec Mitsotakis părăseşte dineul în timpul discursului preşedintelui turc Erdogan la Comunitatea Politică Europeană

Tensiunile dintre Grecia şi Turcia au cunoscut un nou episod joi seară la Praga, atunci când preşedintelui Recep Tayyip Erdogan a declarat că premierul Kyriakos Mitsotakis a părăsit cina oficială a summitului european informal în timpul discursului său, informează AFP preluat de agerpres.

"Am ţinut un discurs, domnul a părut foarte inconfortabil. Din cauza acestui disconfort, şi în pofida etichetei, nu ştiu cine i-a dat permisiunea, probabil preşedintele... dar a ieşit afară şi a vorbit"."A spus că am folosit expresii oarecum dure. Dar nu este nimic grav", a vrut să tempereze situaţia preşedintele Turciei.Cu toate acestea, potrivit acestuia, "nu este nimic de discutat" cu Grecia, în pofida tensiunii care se acumulează între cei doi vecini din Marea Egee."Nu avem ochii aţintiţi asupra teritoriului nimănui, nu vrem tensiuni cu vecinii noştri" dar,"deocamdată, nu avem ce discuta cu Grecia", a insistat el."Politica Greciei se bazează pe minciuni, nu are nimic sincer", a continuat preşedintele Erdogan.Tensiunile nu încetează să crească în relaţia dintre Ankara şi Atena. Ankara, în special, este cea care a protestat recent după o desfăşurare militară pe două insule greceşti foarte aproape de ţărmurile sale.